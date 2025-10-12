Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (14/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Για την διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο αναφέρει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι αυξήσεις των μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, καλεί στη συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την θέσπιση του 13ωρου σε έναν εργοδότη.