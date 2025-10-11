Η χώρα μπαίνει σε τροχιά κινητοποιήσεων, καθώς για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισάγει ρυθμίσεις για 13ωρη εργασία. Στον απεργιακό χάρτη συμμετέχουν δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να αναμένονται σοβαρές επιπτώσεις στις μετακινήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης.

ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό»

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

»Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

*»Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Τα κυρίαρχα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00πμ, στο Σύνταγμα.

ΓΣΕΕ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Καλούμε κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ., τονίζει από την πλευρά της η ΓΣΕΕ, που ζητά:

«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Συγκεκριμένα, έχουν συνεδριάσει και έχουν πάρει απόφαση για απεργία τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

ΠΑΜΕ: Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο

Όλοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια σημειώνει το ΠΑΜΕ και τονίζει: «Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία. Διεκδικούμε 7ωρο, 5ημερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγείας και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

24ωρη απεργία και για την ΠΟΣΠΕΡΤ: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – είναι η ζωή μας»

Η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης) μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προκηρύσσει 24ωρη Απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 από 05.00 έως 05.00 της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου. «Η απεργία αποτελεί απάντηση στην αγνόηση των ουσιαστικών αναγκών του κόσμου της μισθωτής εργασίας και στην όξυνση της οικονομικής δυσπραγίας.. Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σθεναρά την ανάγκη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και διεκδικεί μεταξύ άλλων αναγνώριση προϋπηρεσίας συναδέλφων που προσλήφθηκαν στη ΝΕΡΙΤ, σταθερή εργασία με αξιοπρεπές εισόδημα καθώς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

Απόφαση για απεργία έχουν ήδη πάρει τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας.

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ). Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία.

Οι μαθητές της Αθήνας στηρίζουν την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ

Οι μαθητές της Αθήνας στηρίζουν την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ όπου συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί την προσεχή Τρίτη 14 Οκτώβρη και με ανακοίνωσή τους γνωστοποιούν την απόφασή τους να «βάλουν λουκέτο στα σχολεία» και να προχωρήσουν σε κινητοποίηση στις 10:00 το πρωί στα Προπύλαια.

Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας αναφέρει ότι οι μαθητές θα συμμετάσχουν ενεργά στην απεργιακή κινητοποίηση, κλείνοντας τα σχολεία τους και διαδηλώνοντας «για να ζούμε πραγματικά». Με σύνθημα «Σχολείο σκλαβιά – ζωή σκλαβιά αγώνας γιατί θέλουμε να ζούμε πραγματικά» οι μαθητές της Αθήνας δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία της 14ης Οκτώβρη.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους κατεβαίνουν στον δρόμο «γιατί μας αφορά το πόσες ώρες τη μέρα θα σκοτώνονται στη δουλειά οι γονείς μας. Ο νόμος για 13 ώρες δουλειά τη μέρα είναι απάνθρωπος, δεν σε αφήνει να ζεις πραγματικά.»

«Εμείς που κάνουμε καθημερινά 13ωρο σχολείο – φροντιστήριο – διάβασμα και ξανά από την αρχή, ξέρουμε τι σημαίνει να μην έχεις χρόνο να κάνεις το απλό, να δεις τους φίλους και την οικογένειά σου, να ξεκουραστείς, να αθληθείς, να πας μια βόλτα, Να κάνεις μια δραστηριότητα! Δεν φτάνει που οι γονείς μας αναγκάζονται ήδη να «πεθαίνουν» στη δουλειά για να πληρώσουν νοίκι, σούπερ, φροντιστήρια, λογαριασμούς, τώρα θέλουν να κάνουν νόμο τις 13 ώρες δουλειά! Λύση είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, να δοθεί βοήθεια για τα ενοίκια, το ρεύμα κτλ, όχι να δουλεύει κάποιος 13 ώρες τη μέρα για να επιβιώνει λες και ζούμε 2 αιώνες πριν! Σε λίγο θα μας πουν να πάμε στο σχολείο με κάρο, να μην έχουμε ίντερνετ και να δουλεύουμε με τσάπες.»

Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Παράλληλα, εκκρεμεί η ενημέρωση για τη στάση που θα τηρήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ημέρες για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων.

Όσον αφορά τα λεωφορεία η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2&3 , Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλουν πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο. Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση».

Και διεκδικούν:

‘Αμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους

Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες από τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Σε προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Στην 24ωρη παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών είναι ανέφικτοι οι ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων θα γίνει στις 10.30 π.μ., στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν ήδη καθοριστεί και σε άλλες πόλεις.

Συγκεκριμένα για την Τρίτη, 14 Οκτώβρη έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής συγκεντρώσεις σε:

Αθήνα, 10.30 π.μ., στα Προπύλαια

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου

Αγρίνιο, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Αίγιο, 10.30 π.μ., στην Τρίγωνη πλατεία

Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., στο Δημαρχείο

Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Άμφισσα, 10 π.μ., στην πλατεία Λαού

Άργος, 10.30 π.μ. στην πλ. Αγίου Πέτρου

Βέροια, 10 π.μ.. στην πλ. Δημαρχείου

Βόλος, 10:30 π.μ., στην πλατεία Πανεπιστημίου

Γιάννενα, 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Δράμα, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Ζάκυνθος, 10.30 πμ., στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηράκλειο, 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Ικαρία, 11 π.μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου

Ιστιαία, 11 π.μ., στην πλατεία

Καβάλα, 11 π.μ,. στην πλ. Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Καρδίτσα, 10:30 π.μ., στην Κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Κεφαλονιά, 10.30 π.μ., Αργοστόλι, στην κεντρική πλατεία

Κοζάνη, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Κόρινθος, 10 π.μ., στα Περιβολάκια (προσυγκέντρωση)

Κως, 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 11 π.μ., στην πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 10.30 π.μ., στην πλ. Αγίου Μηνά

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Μαντούδι, 10.30 π.μ., στην πλατεία

Μυτιλήνη, 11 π.μ., στην πλ. Σαπφούς

Νάουσα, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Πάτρα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Γεωργίου

Πύργος, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Σάμος, 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Τρίκαλα, 10 π.μ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου

Τρίπολη, 10.30 π.μ., στην πλατεία Πετρινού

Τύρναβος, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Χαλκίδα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων

Χανιά, 10 π.μ., στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς