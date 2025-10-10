Στις 14 Οκτωβρίου, η χώρα θα συμμετάσχει σε πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, την ημέρα κατά την οποία θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην 24ωρη κινητοποίηση. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) επιβεβαιώνουν ότι δάσκαλοι και καθηγητές θα συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις προωθούμενες αλλαγές που αφορούν το ωράριο και τα εργασιακά δικαιώματα. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν τη διατήρηση του 8ώρου, την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν σημαίνει αναγκαστικά κλειστά σχολεία. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί απεργούν θα παραμείνουν κενές. Σε περίπτωση που τα κενά συνεχίζονται, οι διευθύνσεις των σχολείων μπορεί να αποφασίσουν νωρίτερη αποχώρηση των μαθητών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ολοήμερα προγράμματα, όπου η απουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται απευθείας από τα σχολεία για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των παιδιών.

Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο ποια θα είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στους οδηγούς ταξί και στα πληρώματα πλοίων, ενώ εκκρεμεί και η ενημέρωση για τη στάση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ημέρες για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων.

Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου έχει ήδη προγραμματιστεί από πλήθος Εργατικών Κέντρων σε όλη τη χώρα, καθώς και από διάφορες Ομοσπονδίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας, Λογιστών, Σιδηροδρομικών και Νοσοκομειακών Γιατρών.