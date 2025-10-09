Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ανακοίνωσε 24ωρη απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, καθώς και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11:00 το πρωί, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Το συνδικαλιστικό όργανο εκφράζει την έντονη αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής των εργαζομένων, τονίζοντας ότι οι ρυθμίσεις αυτές επιβαρύνουν περαιτέρω την εργασιακή καθημερινότητα.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ζητά την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις μισθών και μείωση του ωραρίου, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης και όχι επιπλέον πιέσεις.