Σε νέο απεργιακό κλοιό εισέρχεται η χώρα την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, νομοσχέδιο που πολλά συνδικάτα χαρακτηρίζουν «αντεργατικό».

Μετά την προηγούμενη κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου, η οποία είχε προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος και είχε συγκεντρώσει μαζική συμμετοχή σε όλη τη χώρα, συνδικάτα και εργατικοί φορείς καλούν και πάλι σε δυναμική απεργία. Στόχος τους είναι να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο νομοσχέδιο και να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Η 14η Οκτωβρίου αναμένεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις για 7ωρο, πενθήμερο και 35ωρο, ενώ τα σωματεία τονίζουν την ανάγκη για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σταθερή, μόνιμη εργασία.

Η κινητοποίηση θα συνοδευτεί από συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις, με στόχο να δείξει η κοινωνία ενωμένη απέναντι στις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τον τρόπο συμμετοχής και τις μετακινήσεις λόγω της απεργίας.

Ποιοι συμμετέχουν

Συγκεκριμένα, έχουν συνεδριάσει και έχουν πάρει απόφαση για απεργία τα Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά – Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου, Β. Δωδεκανήσου, Τρικάλων, Κορίνθου, Χανίων, Φωκίδας

Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων – Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου – Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος, Λογιστών, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

«Ούτε σκλάβοι στη δουλειά – ούτε πελάτες στις σπουδές! Αγώνας για σπουδές και δουλειά με δικαιώματα!», τονίζει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών σε ανακοίνωσή του με την οποία καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε συμμετοχή στην απεργία στις 14 Οκτώβρη και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

«Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουμε μέρος στην Απεργία στις 14/10. Κλείνουμε τα σχολεία μας, βγαίνουμε στο δρόμο μαζικά» τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

Η ΑΔΕΔΥ απευθύνει κάλεσμα σε απεργία και μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, η οποία θα γίνει στις 11:00 το πρωί, στο Σύνταγμα.

Μέσω της απεργίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι απαιτούν:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Όλοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια σημειώνει το ΠΑΜΕ και τονίζει: «Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία. Διεκδικούμε 7ωρο, 5ημερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγείας και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

Τι ισχύει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ούτε αν τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια. Παράλληλα, εκκρεμεί η ενημέρωση για τη στάση που θα τηρήσουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ημέρες για ενδεχόμενες ακυρώσεις πτήσεων.

Όσον αφορά τα λεωφορεία και τα μέσα σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ, η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται συνεχώς για τυχόν αλλαγές ή ανακοινώσεις από τα αρμόδια σωματεία και φορείς.

Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου αποτελεί κρίσιμο γεγονός για το εργασιακό τοπίο της χώρας, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τα μέσα μεταφοράς ενδέχεται να δυσκολέψει τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων θα γίνει στις 10.30 π.μ., στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν ήδη καθοριστεί και σε άλλες πόλεις.

Συγκεκριμένα για την Τρίτη, 14 Οκτώβρη έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής συγκεντρώσεις σε:

Αθήνα, 10.30 π.μ., στα Προπύλαια

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου

Αγρίνιο, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Αίγιο, 10.30 π.μ., στην Τρίγωνη πλατεία

Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., στο Δημαρχείο

Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Άμφισσα, 10 π.μ., στην πλατεία Λαού

Άργος, 10.30 π.μ. στην πλ. Αγίου Πέτρου

Βέροια, 10 π.μ.. στην πλ. Δημαρχείου

Βόλος, 10:30 π.μ., στην πλατεία Πανεπιστημίου

Γιάννενα, 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Δράμα, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Ζάκυνθος, 10.30 πμ., στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηράκλειο, 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Ικαρία, 11 π.μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου

Ιστιαία, 11 π.μ., στην πλατεία

Καβάλα, 11 π.μ,. στην πλ. Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Καρδίτσα, 10:30 π.μ., στην Κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Κεφαλονιά, 10.30 π.μ., Αργοστόλι, στην κεντρική πλατεία

Κοζάνη, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Κόρινθος, 10 π.μ., στα Περιβολάκια (προσυγκέντρωση)

Κως, 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 11 π.μ., στην πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 10.30 π.μ., στην πλ. Αγίου Μηνά

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Μαντούδι, 10.30 π.μ., στην πλατεία

Μυτιλήνη, 11 π.μ., στην πλ. Σαπφούς

Νάουσα, 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Πάτρα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Γεωργίου

Πύργος, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Σάμος, 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Τρίκαλα, 10 π.μ. στην πλ. Ρήγα Φεραίου

Τρίπολη, 10.30 π.μ., στην πλατεία Πετρινού

Τύρναβος, 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Χαλκίδα, 10.30 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων

Χανιά, 10 π.μ., στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς