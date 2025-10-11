Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία και ηγετικό momentum, ο Όμιλος Volkswagen ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια αγορά. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, οι παραδόσεις οχημάτων ανήλθαν σε 6,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην Ευρώπη, περισσότερα από 2,9 εκατομμύρια οχήματα του Ομίλου Volkswagen παραδόθηκαν, καταγράφοντας άνοδο 4,1% συνολικά και 8% στο τρίτο τρίμηνο, ενώ στη Γερμανία η αύξηση έφτασε το 4,6%.

Η ηλεκτροκίνηση αποτέλεσε και φέτος τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου Volkswagen. Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) αυξήθηκαν κατά 42%, φτάνοντας τις 717.500 μονάδες. Η Ευρώπη σημείωσε άνοδο +78%, οι ΗΠΑ +85%, ενώ στην Κίνα καταγράφηκε προγραμματισμένη μείωση (-43%) λόγω της επικείμενης παρουσίασης νέων μοντέλων.

Το ποσοστό συμμετοχής των ηλεκτρικών στο σύνολο των παραδόσεων αυξήθηκε σημαντικά, από 8% σε 11% παγκοσμίως και από 12% σε 20% στη Δυτική Ευρώπη. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων ηλεκτρικών μοντέλων συγκαταλέγονται τα Volkswagen ID.4 / ID.5, ID.3, Audi Q4 e-tron και Q6 e-tron, Skoda Elroq και Skoda Enyaq. Με μερίδιο αγοράς περίπου 27%, ο Όμιλος Volkswagen παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς BEV.