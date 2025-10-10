Ο Τζέρεμι Γκοχιέρ θεωρείται το νέο «παιδί-θαύμα» των παρκέ. Στα 14 του χρόνια έχει ήδη ξεχωρίσει για το απίστευτο σωματικό του πλεονέκτημα, αφού με ύψος 2,29μ. βρίσκεται πολύ πάνω από τους συνομηλίκους του και συγκαταλέγεται στους ψηλότερους μπασκετμπολίστες της ηλικίας του σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η παρουσία του έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει το εντυπωσιακό ύψος με μπασκετική παιδεία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δείχνει να έχει καλή τεχνική κατάρτιση και να αντιλαμβάνεται το παιχνίδι με τρόπο που ξεπερνά τα χρόνια του.

Στη Γαλλία πολλοί τον συγκρίνουν ήδη με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που από την ίδια χώρα κατέκτησε το ΝΒΑ με το ταλέντο του. Οι σκάουτερ σημειώνουν πως η πρόκληση για τον Γκοχιέρ θα είναι να δουλέψει στην ταχύτητα και την αντοχή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο, εκεί όπου το ύψος από μόνο του δεν αρκεί.

Όπως και να έχει, το όνομά του έχει ήδη γραφτεί με έντονα γράμματα στο μπλοκάκι των ομάδων της Ευρώπης και του ΝΒΑ. Το μέλλον θα δείξει αν ο 14χρονος γίγαντας θα εξελιχθεί στο νέο μεγάλο κεφάλαιο του παγκόσμιου μπάσκετ.