Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ φόρεσε την περσινή σεζόν την φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, αλλά επέλεξε να μην κάνει χρήση της players option που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ωστόσο, ο πρώην MVP, δεν έλαβε τις αναμενόμενες -για τον ίδιο- προτάσεις, ώστε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Ενώ συνδέθηκε με διάφορες ομάδες, καμία δεν έδειξε «ζεστό» ενδιαφέρον μέχρι σήμερα, με τον Αμερικανό να είναι χωρίς ομάδα και μακριά από την αγωνιστική δράση εδώ και καιρό.

Παρόλα αυτά, ίσως η εξέλιξη αυτή να τον συμφέρει οικονομικά, καθώς προέκυψε ενδιαφέρον απο την Ασία και πιο συγκεκριμένα απο την Κίνα.

Russell Westbrook may have an offer in China worth nearly 4x what NBA teams could offer him, per @CarmichaelDave: “I heard something from someone I trust enough not to blow off what they said: he may have an offer in China for about half a season—and it’s damn near quadruple… pic.twitter.com/iSDVcGSvaD — Legion Hoops (@LegionHoops) October 10, 2025

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Κάρμικαελ Ντέιβ, ο Γουέστμπρουκ έχει πρόταση από ομάδα στην Κίνα για περίπου μισή αγωνιστική περίοδο, η οποία θα τον αποζημιώσει με 13,5 εκατομμύρια δολάρια — σχεδόν τετραπλάσια από τα χρήματα που θα λάμβανε στο ΝΒΑ.

Η απόφαση του έμπειρου γκαρντ αναμένεται να επηρεάσει τόσο την καριέρα του όσο και την αγορά παικτών διεθνώς, καθώς πρόκειται για ένα deal που συνδυάζει υψηλές απολαβές με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, μόνο για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου στο κινεζικό πρωτάθλημα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γουέστμπρουκ.