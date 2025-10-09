Η εκεχειρία θα αρχίσει στη Γάζα εντός 24 ωρών μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, αν οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν με τους όρους της πρώτης φάσης, που εγκρίθηκε το πρωί στην Αίγυπτο, ανέφερε η εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Αυτό, όπως μεταδίδει το BBC, παρά τις προηγούμενες αναφορές ότι η εκεχειρία αναμενόταν να τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις εγκριθεί από την Ισραηλινή κυβέρνηση.

Στην ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης στο Ισραήλ, παρουσιάστηκε το σχετικό χρονοδιάγραμμα:

Στις 17:00 τοπική ώρα (15:00 BST), θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ακολουθούμενη μία ώρα αργότερα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θα αρχίσει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στη συνέχεια οι IDF θα αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους σε μια γραμμή, με αποτέλεσμα ο στρατός να ελέγχει και να κατέχει περίπου το 53% της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά από αυτό, θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο 72 ωρών στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους στο Ισραήλ.

Τι παραμένει ασαφές

Σε όλα εκείνα που παραμένουν παραμένει ασαφή σχετικά με τη συμφωνία στη Γάζα δίνει απαντήσεις δημοσίευμα του BBC. Κατά το δημοσίευμα αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από μέρος της Γάζας και είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Αυτό όμως καλύπτει μόνο μέρος του αρχικού 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου που δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ. Αν και αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, ορισμένες βασικές λεπτομέρειες έχουν παραλειφθεί.

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ένα βασικό σημείο του σχεδίου του Τραμπ. Η Χαμάς έχει αρνηθεί στο παρελθόν να παραδώσει τα όπλα της, δηλώνοντας ότι θα το πράξει μόνο όταν ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας αποτελεί επίσης ένα σημείο τριβής. Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη Λωρίδα της Γάζας και προτείνει να κυβερνηθεί προσωρινά από μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή», πριν παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Νετανιάχου φάνηκε να αντιδρά στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής την περασμένη εβδομάδα, παρόλο που αποδέχτηκε το σχέδιο του Τραμπ. Η Χαμάς δήλωσε σήμερα: «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας μέχρι να επιτευχθούν η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλείται πηγές, η Χαμάς δεν θα πραγματοποιήσει τελετές κατά την παράδοση των ομήρων. Οι τελετές που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων στις αρχές του έτους, κατά τις οποίες οι εξαντλημένοι όμηροι παρέλασαν μπροστά σε ένα πλήθος που φώναζε αντι-ισραηλινά συνθήματα, εξόργισαν τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας, με μια εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους να αποτελούν ενδεχομένως το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ προέκυψε έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο και ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά τη δεύτερη επέτειο από την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους, που αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου, στο πλαίσιο της οποίας θα απελευθερωθούν “πολύ σύντομα” όλοι οι όμηροι που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, ζωντανοί και νεκροί, και θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στη Γάζα. Με βάση ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, αυτό είναι το σύνορο για την αρχική υποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Όμως η οργάνωση ζήτησε από τον Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως την εκεχειρία.