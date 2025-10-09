Για τον Ντόναλντ Τραμπ, μια ειρηνευτική συμφωνία – ή ακόμα και μια διαρκής εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς – θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της προεδρίας του, αναφέρει σε ανάλυσή οτυ ο Guardian λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.

Οι λεπτομέρειες και η αλληλουχία μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα παραμένουν ασαφείς, αλλά η δήλωση προθέσεων τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς είναι σημαντική. Με τη συμφωνία που έλαβαν με την πολιτική υποστήριξη των αραβικών κρατών και άλλων περιφερειακών δυνάμεων, είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τότε που η εκεχειρία κατέρρευσε τον Μάρτιο, επαναφέροντας τη Γάζα σε έναν σκληρό πόλεμο.

Από τον Μάρτιο υπήρχαν φήμες για μια συμφωνία, αλλά τίποτα δεν είχε φτάσει τόσο κοντά.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός

Η πρώτη φάση του σχεδίου είναι απλή: Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σε αντάλλαγμα για μια περιορισμένη απόσυρση του ισραηλινού στρατού. Ωστόσο, ο εντοπισμός όλων των ομήρων και η διαχείριση της ισραηλινής απόσυρσης μπορεί να είναι περίπλοκα.

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητηθούν, τονίζει ο Guardian. Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ της δημιουργίας των συνθηκών για κατάπαυση του πυρός και της διαπραγμάτευσης ενός μόνιμου τερματισμού του πολέμου. Τα δύσκολα ζητήματα του μέλλοντος της Χαμάς και του εάν η μαχητική οργάνωση θα αφοπλιστεί, μαζί με το όραμα του Ισραήλ για το μέλλον της Γάζας, παραμένουν προς συζήτηση.

«Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση. Ωστόσο, αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή» καταλήγει το δημοσίευμα.