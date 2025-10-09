Παλαιστίνη και Ισραήλ βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο παγκόσμιου ενδιαφέροντος, καθώς η είδηση για τη συμφωνία τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών, προκάλεσε κύμα συγκίνησης και πανηγυρισμών.

Πηγή με γνώση των λεπτομερειών της συμφωνίας ανέφερε ότι οι όμηροι ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι ακόμη και το Σάββατο, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισραηλινός στρατός αναμένεται να ολοκληρώσει την πρώτη φάση της μερικής αποχώρησής του από τη Λωρίδα της Γάζας μέσα σε 24 ώρες από την υπογραφή της συμφωνίας.

Η τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00 ώρα Ισραήλ (και Ελλάδας), ενώ το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματίσει συνεδρίαση στις 17:00 για να εξετάσει τη συμφωνία.

Χαρά στη Γάζα

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η πλειονότητα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων έχει εκτοπιστεί λόγω των βομβαρδισμών, οι δρόμοι γέμισαν με χειροκροτήματα και επευφημίες. Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ορισμένες περιοχές, πολλοί Παλαιστίνιοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν.

«Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία, για το τέλος της αιματοχυσίας και των σκοτωμών», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαζίντ Αμπντ Ράμπο από τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Άλλοι κάτοικοι εξέφρασαν την ίδια ανακούφιση, τονίζοντας ότι ολόκληρη η περιοχή «είναι χαρούμενη με την εκεχειρία και τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

Ομάδες νεαρών ανδρών ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και συνθήματα, ελπίζοντας ότι η συμφωνία θα σημάνει την επιστροφή τους στα σπίτια τους. «Αυτές τις στιγμές περίμεναν οι Παλαιστίνιοι πολίτες έπειτα από δύο χρόνια σκοτωμών και γενοκτονίας», δήλωσε ο Χάλεντ Σάαντ.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω και να γελάω», είπε ο Τάμερ αλ Μπουράι, επιχειρηματίας εκτοπισμένος από την πόλη της Γάζας. «Ανυπομονούμε να πάμε πίσω στα σπίτια μας, ακόμη κι αν έχουν καταστραφεί… να κοιμηθούμε χωρίς φόβο και να ξαναχτίσουμε τις ζωές μας», πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters.

Άλλοι κάτοικοι εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένοι. Η Ζακέγια Ρεζίκ, 58 ετών, μητέρα έξι παιδιών, δήλωσε ότι το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερώς και ότι «παρά το τέλος του πολέμου, θα συνεχίσουμε να ζούμε σε σκηνές για χρόνια, αν κρατήσει η συμφωνία».

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κάλεσε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στα σπίτια τους, έως ότου αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Παρόμοια προειδοποίηση απηύθυνε και ο ισραηλινός στρατός, τονίζοντας στο Χ ότι η βόρεια Γάζα παραμένει «επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων».

Συγκίνηση στο Τελ Αβίβ

Στο Τελ Αβίβ, στην πλατεία των Ομήρων, οι οικογένειες των απαχθέντων από τη Χαμάς ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς. Η Εϊνάβ Ζαουγκάουκερ, μητέρα ενός εκ των Ισραηλινών ομήρων, δήλωσε: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι αισθάνομαι… είναι τρελό».

Μιλώντας για τον γιο της Ματάν, πρόσθεσε: «Τι να του πω; Να τον αγκαλιάσω και να τον φιλήσω. Απλώς να του πω ότι τον αγαπώ… Είναι συγκλονιστικό – αυτή είναι ανακούφιση».

Ο πρώην όμηρος Ομέρ Σεμ-Τοβ, συγκινημένος, περιορίστηκε να πει: «Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια».