Η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων στη Γάζα χαιρέτισε τη συμφωνία για την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο». Η συμφωνία αφορά τους ανθρώπους που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την επανένωση των ζωντανών ομήρων με τις οικογένειές τους, καθώς και τον επαναπατρισμό και την ταφή όσων έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ωστόσο, όπως τονίζει το Φόρουμ, «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη επιστροφή όλων.

Η συλλογικότητα εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον «ηγετικό ρόλο» και την «αποφασιστικότητα» που επέδειξε στη διαδικασία επίτευξης της συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε «ιστορική επιτυχία».

Παράλληλα, κάλεσε το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ να συγκληθεί «αμέσως» προκειμένου να εγκρίνει τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων και των ισραηλινών στρατιωτών.

«Ηθική και εθνική υποχρέωσή μας είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι — τόσο αυτούς που ζουν όσο και τους θανόντες», αναφέρει το Φόρουμ. «Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της. Δεν θα ησυχάσουμε ωσότου επιστρέψει στο σπίτι ο τελευταίος όμηρος».