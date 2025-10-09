Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η συμφωνία εντάσσεται στο σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επίτευξη μιας «διαρκούς ειρήνης» στην περιοχή.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος γνωστοποίησε μέσω Truth Social ότι τα μέρη «αποδέχτηκαν την πρώτη φάση» του σχεδίου του, ύστερα από έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγυπτο. «Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα», έγραψε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σύμφωνα με τη συμφωνία, σε ένα πρώτο βήμα προς μια «Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη».

Το Κατάρ, που είχε μεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης της εκεχειρίας. Η συμφωνία προβλέπει το τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζίντ αλ Ανσάρι στο X.

Η Χαμάς ανακοίνωσε επίσης ότι η συμφωνία «προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα». Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συμφωνία «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και ανακοίνωσε σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου για επικύρωσή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που διεκδικεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε ότι εξετάζει επίσκεψη στη Μέση Ανατολή στα τέλη της εβδομάδας, επισημαίνοντας πως η συμφωνία ήταν «πολύ κοντά». Πηγές ανέφεραν ότι η υπογραφή της πρώτης φάσης αναμένεται να γίνει σήμερα στην Αίγυπτο, παρουσία του προέδρου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» για «την επιχείρηση» επιστροφής ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που ανακοινώθηκε πως κλείστηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς και προβλέπει την επιστροφή των ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως «προετοιμάζεται» για την «επιχείρηση» της υποδοχής του.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ «διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν να ηγηθούν στην επιχείρηση για την επιστροφή των ομήρων με ευαισθησία και επαγγελματισμό» αλλά και «να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο», ανέφερε ο στρατός.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Αντιδράσεις και διεθνείς δηλώσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τα μέρη να τηρήσουν πλήρως τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι «οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα». Τόνισε ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν απεσταλμένοι του Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, παραμονή της επετείου των δύο ετών από το ξέσπασμα του πολέμου.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές πολιτικής προστασίας.

Οι όροι της συμφωνίας

Το σχέδιο Τραμπ, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμό της Χαμάς. Πηγές της οργάνωσης ανέφεραν ότι οι 20 ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν ζωντανοί θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων καταδικασμένων και 1.700 κρατουμένων που συνελήφθησαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Η Χαμάς ζήτησε «εγγυήσεις» από τον Τραμπ και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει οριστικά, δηλώνοντας έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους με αντάλλαγμα την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στον αφοπλισμό της, σημείο-κλειδί της αμερικανικής πρότασης.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου έχει επαναλάβει ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη μεγαλύτερη έκταση της Γάζας, όσο δεν διασφαλίζεται ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Αντιδράσεις στο Ισραήλ και απώλειες

Ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, επισκέφθηκε την πλατεία των τζαμιών στην Ιερουσαλήμ, προκαλώντας αντιδράσεις. Δήλωσε ότι προσεύχεται για την «απόλυτη νίκη στη Γάζα» και την καταστροφή της Χαμάς, εκφράζοντας αντίθεση στη συμφωνία.

Οι προηγούμενες εκεχειρίες, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, κατέρρευσαν έπειτα από προσωρινή απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων. Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, ενώ 47 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τουλάχιστον 67.183 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, αριθμός που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστο. Ο Οργανισμός έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε περιοχές του θύλακα, ενώ ανεξάρτητοι ερευνητές κατηγορούν το Ισραήλ για γενοκτονία, κάτι που η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.

Bομβαρδισμοί παρά το κλείσιμο συμφωνίας

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο το πρωί για επανειλημμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον θύλακο, ώρες μετά την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Αφού ανακοινώθηκε τη νύχτα η συμφωνία (…) αναφέρθηκαν εκρήξεις, ιδίως στη βόρεια Γάζα», είπε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας, ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, μιλώντας για «εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας».