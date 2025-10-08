Ο Άρης φιλοξενεί το Αμβούργο στο κατάμεστο «Nick Galis Hall» για τη 2η αγωνιστική του EuroCup (20:00 – Novasports Prime). Το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, με τον κόσμο να δίνει ξανά ώθηση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη Ρίτσαρντ Σιάο, θα δώσει το «παρών» στον αγώνα και είναι πιθανό να συναντήσει τους παίκτες στη διάρκεια της ημέρας.

Πλάι του μάλιστα θα βρεθεί και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης !

Σήμερα επίσης, η Καρδίτσα ετοιμάζεται για το ιστορικό ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στο Basketball Champions League.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Οστάνδη, σε ένα ματς που αρχίζει στις 21:30 και μεταδίδεται από το CosmoteSport 4.