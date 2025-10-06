Η EuroLeague έχει ξεκινήσει για τα καλά αφού την προηγούμενη βδομάδα η «δράση» ξεκίνησε με 2 αγώνες και την εβδομάδα που μας έρχεται θα πραγματοποιηθεί η 3η αγωνιστική.

Τα μπλοκ είναι ένα στατιστικό το οποίο συνήθως το οποίο συνδέουμε με τους «ψηλούς» δηλαδή τις θέσεις «4» και «5». Διότι αυτοί είναι που προστατεύουν την ρακέτα, αυτοί έχουν τα «μακριά» κορμιά και μπορούν να σταματήσουν τις προσπάθειες των αντιπάλων τους. Πράγματι, την πρώτη θέση «μοιράζεται» ο Ουόλτερ Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης που έχει ύψος 2,21. Όμως ο άλλος κάτοχος της πρώτης θέσης είναι γνωστός στα ελληνικά παρκέ, παίζει στην θέση του «κοντού» και έχει ύψος 36 πόντων λιγότερο από αυτό του Ταβάρες.

Ο λόγος για τον Σίλβιαν Φρανσίσκο, ύψους 1,85, που στην Ελλάδα τον «μάθαμε» στο Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη. Από τότε ο Γάλλος έχει παίξει στην Μπάγερν, ενώ από την περσινή χρονιά αγωνίζεται με την Ζαλγκίρις.

Φέτος μάλιστα είναι από τους πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής αρχής της λιθουανικής ομάδας με 2-0, με νίκες ενάντια στις φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης, Μονακό και Φενέρμπαχτσε. To πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι έχει συνολικά 4 τάπες στα δύο ματς, όσες και ο ψηλός της Ρεάλ.