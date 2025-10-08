Ο Κώστας Τζαβάρας, δικηγόρος και πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, προστέθηκε στο στρατόπεδο των «γαλάζιων» στελεχών που επιχειρούν να πάρουν αποστάσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα Τέμπη.

Ο πρώην «γαλάζιος» υπουργός, μιλώντας στο Kontra, σημείωσε αρχικά: «Δυστυχώς, και το λέω με βαθιά μου λύπη, επιβεβαιώθηκε αυτό το χαμόγελο που αντί για σχόλιο είχα απευθύνει στην ερώτησή σας εάν είναι ανεξάρτητη η ελληνική Δικαιοσύνη».

«Μάρτυρες μιας παλινωδίας»

Στη συνέχεια εξαπέλυσε ανοιχτά πυρά κατά της κυβέρνησης: «Τις τελευταίες ημέρες έχουμε πλέον γίνει μάρτυρες μιας παλινωδίας, η οποία πηγαίνει και έρχεται από την ηγεσία της Δικαιοσύνης, στους εισαγγελείς της Λάρισας, σε δηλώσεις υπουργών όπου εκεί μετά από μία περιδίνηση φτάσαμε στο σημείο από χθες να έχουμε πλέον δεδομένη την αποδοχή του αιτήματος του κυρίου Ρούτσι. Αποδοχή του αιτήματος το οποίος είχε απορριφθεί δημοσίως και από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου και εμμέσως και από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εδώ κάτι δεν πάει καλά».

«Αλλοίωση στον χώρο του εγκλήματος»

Ο κ. Τζαβάρας στη συνέχεια τόνισε: «Αυτή ακριβώς η αποδοχή (σ.σ. από τον ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη που είχε αρχειοθετηθεί) σημαίνει και ομολογία από πλευράς Δικαιοσύνης ότι υπάρχουν ελλείψεις και παραλείψεις κατά την ανάκριση της υπόθεσης αυτής.

Γιατί η υπόθεση που έχει τεθεί στο αρχείο απ’ ότι πληροφορηθήκαμε σήμερα είναι εκείνη που σχηματίστηκε ύστερα από μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων για τις παραλείψεις που έχουν γίνει όχι μόνον από τους ιατροδικαστές αλλά κυρίως από την αλλοίωση που έγινε στο χώρο του εγκλήματος (σ.σ. το διαβόητο μπάζωμα).

Και για μένα όπως και έχω περιγράψει σε μια σύνεντευξή μου την Κυριακή αυτή η επέμβαση αποτελεί μια εκ γενετής αναπηρία σ’ αυτήν την υπόθεση από την οποία δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσει να συνέλθει. Γιατί αυτό που την καθιστά την υπόθεση αυτή ελαττωματική είναι το ότι αυτή η αλλοίωση του πεδίου μέσα στο οποίο συνέβη το έγκλημα έχει στερήσει από την υπόθεση την αλήθεια, την επαφή με την αλήθεια».

Για τις ευθύνες της κυβέρνησης

«Αυτό που δεν έπρεπε να κάνει (σ.σ. η κυβέρνηση) είναι με ενέργειες συγκεκριμένες να εξαφανίσει το αποδεικτικό υλικό», τόνισε ο Κώστας Τζαβάρας.

«Δείχνει ότι (σ.σ. η κυβέρνηση) έχει μια άμεση εμπλοκή την οποία όφειλε να αποφύγει. Γιατί η κυβέρνηση έπρεπε να αποφύγει οποιαδήποτε ανάμειξη στα χωράφια της Δικαιοσύνης και ο χώρος του εγκλήματος, του δυστυχήματος είναι χώρος που ανήκει στη κυριαρχία την αποκλειστική της Δικαιοσύνης», επισήμανε.

Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο – «Υπόθαλψη εγκληματία»

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι: «Δημιουργεί την εντύπωση της συγκάλυψης. Αυτό που σας λέω εγώ είναι πολύ σοβαρότερο της συγκάλυψης.

Και θα σας το πω. Ο κ. Τριαντόπουλος με απόφαση της Βουλής έχει παραπεμφθεί (σ.σ. με το άρθρο 86) για παράβαση καθήκοντος. Δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος γιατί ο κ. Τριαντόπουλος δεν είχε καμία υπηρεσιακή υποχρέωση να είναι παρών και να κάνει ενέργειες στο χώρο του δυστυχήματος.

«Εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»

Αλλά το έγκλημα που έχει κάνει είναι υπόθαλψη εγκληματία γιατί εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό από το οποίο θα προέκυπτε η ενοχή κάποιων συγκεκριμένων προσώπων. Και αυτό το υλικό το αποδεικτικό δεν ανακτήθηκε ούτε αναπληρώθηκε από τον ανάκριση και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη αναπηρία της ανάκρισης.

Γι’ αυτό και όσοι λένε ‘να ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία στο ακροατήριο’ ουσιαστικά δεν θέλουν τίποτε άλλο από το να νομιμοποιήσουν μια ανάπηρη, αποτυχημένη ανάκριση».

«Γιατί η ανάκριση έπρεπε (…) να έχει συλλέξει το αποδεικτικό υλικό που αφέθηκε μετά το δυστύχημα στο χώρο της σύγκρουσης. Γιατί υπάρχει μια βασική αρχή, η οποία λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Αυτή την αλήθεια κάποιοι την εξαφάνισαν. Και αυτή η αλήθεια είναι το οξυγόνο της ποινικής διαδικασίας», σημείωσε.