Νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και των εισηγητών της αντιπολίτευσης, σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο πριν ξεκινήσει η εξέταση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, το διάστημα από 19/11/2019 μέχρι 10/11/2020, Γρηγόριου Βάρρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κατάλογος μαρτύρων αλλά και η χρονική κλήτευση τους, με την αντιπολίτευση να ζητά την άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη και τον κ. Λαζαρίδη να απαντά ότι βεβαίως και θα καταθέσει αλλά θα πρέπει να εξεταστούν και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως ο Νίκος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Θεσσαλία, αναπληρωτής του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με αφορμή τη διαβίβαση χθες στην Εξεταστική, από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουγώ, Γιώργο Μυλωνάκη, του ενημερωτικού κειμένου που έλαβε από τον κ. Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 6/6/2025, σύσσωμη η αντιπολίτευση έθεσε θέμα άμεσης κλήτευσης του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και διευκρινίσεις.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επιτέθηκε στη ΝΔ, κατηγορώντας την για «προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, μέσα από παραπληροφόρηση για δήθεν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και προσπάθεια αντιπερισπασμού για να μετατοπίσει τη συζήτηση και τις ευθύνες της στη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όπως κατηγορείται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ταυτόχρονα, τόνισε την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη καθώς και του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. «Είναι απαραίτητη η άμεση κλήτευση τους για να μην μείνουν σκιές», ανέφερε.

«Την άμεση επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων» ζήτησε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τονίζοντας την «ανάγκη άμεσης κλήτευσης τόσο του κ. Μυλωνάκη όσο και των βασικών πρωταγωνιστών του σκανδάλου, Φραπέ και Χασάπη».

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, επεσήμανε ότι «πρέπει να μπει στον προγραμματισμό της Επιτροπής, η σειρά κλήτευσης των μαρτύρων και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους».

Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διαβεβαίωσε ότι «πολύ σύντομα θα γίνει η επικαιροποίηση του καταλόγου και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των πρώτων πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Την ανάγκη άμεσης κλήτευσης του κ. Μυλωνάκη και του κ. Μπουκώρου τόνισαν και οι εισηγητές Κωνσταντίνος Μπούμπας (Ελληνική Λύση), Γιώργος Ρούντας (ΝΙΚΗ), Χουσεϊν Ζεμπέκ (Νέα Αριστερά), Αλέξανδρος Καζαμίας (Πλεύση Ελευθερίας) και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Ο τελευταίος ζήτησε η Εξεταστική Επιτροπή να συζητήσει για το θέμα παραγραφής ποινικών αδικημάτων.

«Κανένα απολύτως μάρτυρα δεν έχει απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία. Συμφώνησε η Εξεταστική Επιτροπή να ξεκινήσει με τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η διαδικασία είναι δυναμική, ανοιχτή. Θα συζητηθεί η νέα λίστα μαρτύρων, άρα παρέλκει η προσπάθεια αυτή της αντιπολίτευσης γιατί δεν την ενδιαφέρει η ουσία αλλά το επικοινωνιακό», αντέδρασε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Προφανώς και θα κληθεί ο κ. Μυλωνάκης, τελεία και παύλα. Το πότε θα καταθέσει θα το αποφασίσει η Επιτροπή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ