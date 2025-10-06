Η παραίτηση του πρωθυπουργού της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί προκάλεσε έντονη αναταραχή στις αγορές, οδηγώντας σε σημαντική πτώση τις μετοχές των μεγάλων γαλλικών τραπεζών που είναι εκτεθειμένες στο γαλλικό δημόσιο χρέος.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν απώλειες: η BNP Paribas υποχώρησε κατά 4,35%, η Société Générale κατά 5,91% και η Crédit Agricole επίσης κατά 4,35%.

Στις 11:10 τοπική ώρα, ο δείκτης CAC 40 κατέγραφε πτώση 1,49%, μετά από αρχική βουτιά 2% που σημειώθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Η πτώση των τραπεζικών μετοχών αποδίδεται «100% σε αυτή την πολιτική απόφαση», σύμφωνα με τον Alexandre Baradez, υπεύθυνο αναλύσεων στην IG France.

Η αναστάτωση στις αγορές συνοδεύτηκε από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Γαλλίας, τα οποία ανέβηκαν από το 3,51% στο 3,61% μέσα σε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση.

«Οι γαλλικές, αλλά και οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στο κόκκινο, διότι διακρατούν γαλλικό χρέος. Με την αύξηση των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων, οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν το ρίσκο τους», εξήγησε ο Baradez.

«Αν το όριο του 3,60% ξεπερασθεί, το γαλλικό χρέος μπορεί να εκτεθεί σε μαζικές επιθέσεις, γεγονός που θα αυξήσει τη νευρικότητα των αγορών», προειδοποίησε ο Antoine Andreani, διευθυντής έρευνας στην XTB France.

Το spread, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των γερμανικών και γαλλικών επιτοκίων δανεισμού, εκτινάχθηκε στις 89 μονάδες βάσης μετά την παραίτηση Λεκορνί — το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο — έναντι 81 μονάδων βάσης την προηγούμενη ημέρα.

«Η παραίτηση του Λεκορνί βυθίζει την πολιτική σκηνή στην αβεβαιότητα. Οι επενδυτές φοβούνται την εκδήλωση ενός φαινομένου ντόμινο στην οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική», τόνισε ο Andreani.