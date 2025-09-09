Ο πρόεδρος της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και σύμμαχος για πολλά χρόνια του γάλλου προέδρου αναλαμβάνει το βάρος να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας με περικοπές 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη διχασμένη Εθνοσυνέλευση.

Ο Λεκορνί, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας στην προηγούμενη κυβέρνηση, θα αποτελέσει τον πέμπτο πρωθυπουργός της χώρας σε μόλις δύο χρόνια.

Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί απομακρύνθηκαν από το αξίωμα μετά από προσπάθειες να περάσουν τους προϋπολογισμούς λιτότητας οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν το έλλειμμα της Γαλλίας, το ποσοτικά μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα —ιδίως από το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την αριστερή ομάδα Ανυπόταχτη Γαλλία — απέρριψαν τη συνέχιση της πολιτικής του Μακρόν και ζήτησαν νέες βουλευτικές εκλογές.

Η μειοψηφική κυβέρνηση του Λεκορνί θα χρειαστεί την υποστήριξη της αριστεράς ή της δεξιάς για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026, ή τουλάχιστον αρκετούς βουλευτές να συμφωνήσουν να μην καταδικάσουν την κυβέρνηση αν την επιβάλει χωρίς ψηφοφορία.