Σε μία ακόμη πολιτική κρίση βυθίζεται η Γαλλία μετά την αναμενόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, η οποία καταψηφίστηκε το βράδυ της Δευτέρας από την Εθνοσυνέλευση.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού -παρά τις δραματικές εκκλήσεις του- έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης εν όψει των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που είχε προαναγγείλει για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους.

«Η χώρα εδώ και 50 χρόνια δεν είχε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς», ανέφερε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, θέτοντας το ζήτημα της ευθύνης για τις επόμενες γενιές.

«Σε αυτή τη φάση μπορεί κανείς να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά όχι να αγνοήσει την πραγματικότητα».

Η επόμενη μέρα

Ο ίδιος θα υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης, και το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι η επόμενη μέρα και οι αποφάσεις που θα πάρει ο γάλλος πρόεδρος.

O,τι και το 2024;

Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να δοκιμάσει να κάνει πάλι αυτό που έκανε το 2024 όταν κάλεσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διαμόρφωσα την τρέχουσα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης και δεν είναι δεδομένο ότι θα έβγαζαν εύκολα μια κυβερνητική πλειοψηφία, πέραν ίσως του να καταγράψουν περαιτέρω άνοδο της Ακροδεξιάς.

Υπάρχει, τυπικά, η δυνατότητα να παραιτηθεί και να καλέσει πρόωρες προεδρικές εκλογές, όμως αυτό θα σήμαινε τη δική του ηρωική έξοδο.

Οι επιλογές

Το αποτέλεσμα φέρνει τον Γάλλο πρόεδρο αντιμέτωπο με τρεις επιλογές καμία από τις οποίες δεν του είναι ελκυστική.

Μπορεί να επιλέξει νέο πρωθυπουργό: Η επιλογή ενός ονόματος που δεν θα απορριφθεί αμέσως από μία από τις μεγάλες κοινοβουλευτικές παρατάξεις μπορεί να μην είναι εύκολο κατόρθωμα και πέρυσι η διαδικασία χρειάστηκε στον Μακρόν αρκετές εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, ο Μπαϊρού πιθανότατα θα παραμείνει ως υπηρεσιακός μέχρι να διοριστεί νέος διάδοχος.

Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές. Αυτό θα ανατρέψει την τρέχουσα σύνθεση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη πιο αποφασιστική νίκη για το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (FN) της Μαρίν Λεπέν.

Ο γάλλος πρόεδρος έχει επίσης την επιλογή να προκηρύξει προεδρικές εκλογές – στις οποίες δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, καθώς η δεύτερη θητεία του πρόκειται να λήξει το 2027. Ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες τον έχουν καλέσει να ακολουθήσει αυτήν την οδό, αλλά έχει επανειλημμένα αποκλείσει την παραίτησή του.

Τα πρόσωπα

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), ο Ολιβιέ Φορ θα ήταν μια πιθανότητα. Διαθέτει μια ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση.

Γι’ αυτό ο Μακρόν μπορεί να στραφεί σε μια προσωπικότητα που ταυτίζεται ευρέως με τους Σοσιαλιστές, αλλά δεν είναι απαραίτητα της τάξεώς τους.

Δύο τέτοιες προσωπικότητες είναι ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ και ο βετεράνος πρώην υπουργός Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος είναι επί του παρόντος επικεφαλής του Cour des Comptes, του επίσημου λογιστηρίου.

Ο υπουργός Οικονομικών

Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι ο νυν υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να μείνει στο Κέντρο και τη Δεξιά, η πρώτη του επιλογή θα ήταν πιθανώς ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ηταν υποψήφιος τον περασμένο Δεκέμβριο πριν από τον διορισμό του Φρανσουά Μπαϊρού. Λέγεται ότι είναι κοντά στον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος του έχει αναθέσει την αποστολή της ανάπτυξης των γαλλικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ο Λεκορνί ήταν μέλος του γκωλικού κόμματος UMP και του διαδόχου του, των Ρεπουμπλικανών (LR). Αποχώρησε για να ενταχθεί στο κόμμα του Μακρόν όταν ο πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά το 2017.

Μία άλλη πιθανή υποψήφια είναι η νυν υπουργός Εργασίας και Υγείας Κατρίν Βοτρίν.

Δύο άλλες πιθανές θέσεις εντός της κυβέρνησης είναι ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό και ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Τι ισχύει για την Λεπέν

Η Λεπέν θα περάσει από το Εφετείο για τις παράνομες θέσεις εργασίας και υπεξαίρεση του δημοσίου χρήματος της ΕΕ στις 13 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Μάλιστα, το Εφετείο έδωσε την υπόσχεση στην ακροδεξιά πολιτικό ότι θα παραδώσει την ετυμηγορία του το καλοκαίρι του 2026, έτσι ώστε αν αθωωθεί, να έχει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή.

Μέχρι τότε, η Λεπέν δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές.

Νωρίτερα, η ίδια κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί, σημειώνοντας, ότι οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές «δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση» για τον Μακρόν.