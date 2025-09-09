Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας που μια κυβέρνηση πέφτει χάνοντας την ψήφο εμπιστοσύνης – την οποία η ίδια ζήτησε. Παρ’ όλα αυτά, ο Φρανσουά Μπαϊρού, που αναμενόταν να επισκεφθεί σήμερα το πρωί τον Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να υποβάλλει παραίτηση, επέμεινε κατά την τελευταία του ομιλία στην Εθνοσυνέλευση πως οι εννέα του μήνες στο Μέγαρο Ματινιόν ήταν «βαθιά ευτυχία».

Άραγε επέλεξε εν γνώσει του να αυτοκτονήσει πολιτικά, αναρωτιόταν η «Le Monde», ή πίστεψε πραγματικά πως ένα ηλεκτροσόκ θα του επέτρεπε να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, πείθοντας και αυτήν και την αντιπολίτευση για την ανάγκη ψήφισης ενός προϋπολογισμού λιτότητας που προέβλεπε την εξοικονόμηση 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 από περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων; «Μυστήριο», απάντησε μόνη της η γαλλική εφημερίδα.

Όπως μυστήριο παραμένουν και οι επόμενες κινήσεις του Εμανουέλ Μακρόν. Η γαλλική προεδρία βέβαια ανακοίνωσε ότι θα διορίσει νέο πρωθυπουργό «εντός των επόμενων ημερών». Ποιον όμως; Υπάρχει υποψήφιος ικανός να σώσει τη Γαλλία από αυτή την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση που προσομοιάζει με «κρίση καθεστώτος», πρωτόγνωρη στη σύγχρονη ιστορία της;

Για τους Σοσιαλιστές, υπάρχει λύση: «Θέλω μια κυβέρνηση της Αριστεράς και των Οικολόγων που θα προτείνει στο Κοινοβούλιο μια σειρά λύσεων, και τότε θα δούμε αν θα βρούμε πλειοψηφίες ή όχι», δήλωσε χθες βράδυ ο ηγέτης τους, Ολιβιέ Φορ, που έχει ήδη προτείνει εαυτόν για τον πρωθυπουργικό θώκο. Ελάχιστη ώρα αργότερα, ο υπηρεσιακός πια υπουργός Εσωτερικών, και επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, Μπρουνό Ρεταγιό, ξεκαθάριζε πως το κόμμα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό σοσιαλιστή. Στην πραγματικότητα, οι Ρεπουμπλικανοί είναι διχασμένοι, φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν χθες, αλλά οι δηλώσεις επιβεβαιώνουν την αδύνατη εξίσωση που καλείται να λύσει ο Μακρόν.

Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν τού ζητάει να παραιτηθεί ώστε να γίνουν άμεσα οι προεδρικές εκλογές του 2027, σήμερα μάλιστα αναμένεται να καταθέσει πρόταση καθαίρεσης, χωρίς πιθανότητες επιτυχίας. Η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν αξιώνει να διαλύσει εκ νέου την Εθνοσυνέλευση, όπως έκανε τον Ιούνιο του 2024 –δημοσκόπηση της Harris Interactive άλλωστε έδειξε πως το κόμμα της θα ερχόταν πρώτο στον πρώτο κοινοβουλευτικό γύρο με 33% των ψήφων.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό παράλυσης, που αποτυπώθηκε χθες σε διάφορα αυτοσχέδια «αποχαιρετιστήρια πάρτι» πολιτών, ανά τη Γαλλία, για την αποχώρηση του Φρανσουά Μπαϊρού, και θα μετασχηματιστεί αύριο σε μια ημέρα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» – αυτό τουλάχιστον φιλοδοξεί το ομώνυμο νεφελώδες κίνημα – ο Μακρόν αναζητεί διέξοδο με τη μορφή ενός πρωθυπουργού, του 5ου από τις αρχές της δεύτερης θητείας του.

Η ονοματολογία έχει ήδη ξεκινήσει. Από το δικό του στρατόπεδο, ακούγονται έντονα τα ονόματα της υπουργού Εργασίας, Κατρίν Βοτρίν, του υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί και του υπουργού Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρ: όλοι τους θεωρούνται «εν δυνάμει συμβατοί με την Αριστερά».

Ταυτόχρονα, όμως, ακούγονται και ονόματα της Αριστεράς, όπως ο πρώην πρωθυπουργός του Φρανσουά Ολάντ, Μπερνάρ Καζνέβ ή ο πρώην υπουργός Οικονομίας του, Πιερ Μοσκοβισί, και ονόματα της Δεξιάς, όπως ο περιφερειάρχης του Ο-ντε-Φρανς Ξαβιέ Μπερτράν, και ονόματα από την κοινωνία των πολιτών όπως ο πρώην γ.γ. του μετριοπαθούς συνδικάτου CFDT, Λοράν Μπερζέ. Όμως με την Εθνοσυνέλευση κατακερματισμένη, (και) ο επόμενος πρωθυπουργός θα έχει πιθανότατα σύντομη ημερομηνία λήξης.

Λογική λοιπόν η ανησυχία που εξέφραζαν χθες βράδυ και το Βερολίνο και η Ρώμη και άλλες πρωτεύουσες για τις επιπτώσεις που θα έχει η γαλλική κρίση στην Ευρώπη.