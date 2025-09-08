Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία που άνοιξε σήμερα την κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Η γαλλική κοινωνία, βαρύτατα επιβαρυμένη από το δημόσιο χρέος, οδεύει προς ένα νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας, με τα κόμματα να στρέφουν το βλέμμα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού επέκρινε την στάση των κομμάτων, δηλώνοντας χθες στο μέσο Brut: «Ιδού πολιτικοί σχηματισμοί που όχι μόνο δεν συμφωνούν σε τίποτα, αλλά ακόμα χειρότερα βρίσκονται σε ανοικτό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους (…) Και βγαίνουν μαζί για να ρίξουν την κυβέρνηση».

Ο Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κοινοβουλευτικό αδιέξοδο. Εξετάζει είτε διαπραγματεύσεις με επιλεγμένα κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης με νέο πρωθυπουργό που θα έχει την ανοχή της Βουλής, είτε την επιλογή της διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης και προκήρυξης εκλογών — μια κίνηση υψηλού ρίσκου λόγω της ιστορικά χαμηλής δημοτικότητάς του.

Οι τελευταίες εξελίξεις:

Κατέρρευσε ξανά η κυβέρνηση στη Γαλλία – Δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού

Η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία, τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας αφού δεν κατάφερε να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε. Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί

Η διαδικασία της ψηφοφορίας έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Συνεχίζεται η ψηφοφορία – Πότε θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα

Πέντε λεπτά πριν από τις 20:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση στη Γαλλία.

🔴 French lawmakers are casting their votes in a no-confidence motion against PM #FrançoisBayrou. Results of the #votedeconfiance are expected around 18:55 local time ➡️ FRANCE 24’s @ClovisCasali reports pic.twitter.com/q8atTpukM4 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 8, 2025

Γαλλικά ΜΜΕ: Ο Μπαϊρού ενδέχεται να υποβάλει την παραίτησή του αύριο

Τα γαλλικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένη την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού και γράφουν ότι ενδέχεται να υποβάλει την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης.

Ξεκινάει η ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση

Μετά τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού και των κοινοβουλευτικών ηγετών, ήρθε η ώρα η Εθνοσυνέλευση να ψηφίσει υπέρ ή κατά της κυβέρνησης.

Η ψηφοφορία αναμένεται να κρατήσει 30 λεπτά.

Πανό από την Ανυπότακτη Γαλλία: «Σήμερα είναι μια μέρα ανακούφισης για εκατομμύρια Γάλλους»

Η Ματίλντ Πανό από την Ανυπότακτη Γαλλία δήλωσε ότι: «Σήμερα είναι μια μέρα ανακούφισης για εκατομμύρια Γάλλους».

Ο Ατάλ ζήτησε από την Εθνοσυνέλευση να βρεθεί «κοινό έδαφος»

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ ζήτησε από την Εθνοσυνέλευση να βρεθεί «κοινό έδαφος» και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχει μπροστά της η Γαλλία.