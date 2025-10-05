Δημοσίευμα του Axios μεταφέρει την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για την αντίδραση της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ θεώρησε την απάντηση της Χαμάς, «ναι, αλλά», ως θετικό βήμα και επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ωστόσο, ο Νετανιάχου εξέφρασε διαφορετική εκτίμηση.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπάρχει λόγος για πανηγυρισμούς και ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τη συνομιλία. Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός. Αυτό είναι μια νίκη. Δέξου το».

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, σημειώνει ότι ο Τραμπ δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να παρακάμψει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο, εφόσον η Χαμάς αποδεχθεί τη συμφωνία.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους ώστε να τερματιστεί η σύγκρουση και να αποχωρήσει πλήρως ο ισραηλινός στρατός από τη Γάζα, ζητώντας παράλληλα διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ κάλεσε μέσω ανακοίνωσης το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, και ώρες αργότερα ο Νετανιάχου εξέδωσε σχετική εντολή.

Το Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσπάθησε να δείξει ταύτιση με την Ουάσινγκτον, δημοσιοποιώντας βίντεο όπου ο Νετανιάχου επαινεί τον Τραμπ και υπογραμμίζει τα σημεία στα οποία συμφωνούν, παρά την τεταμένη συνομιλία της Παρασκευής.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία εντός της εβδομάδας.

Ο Τραμπ αποκάλυψε την προτροπή του στον Νετανιάχου να αποδεχθεί το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς. «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη», του είπε, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Channel 12, επισημαίνοντας ότι Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.