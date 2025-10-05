Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (05/10), ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το ειρηνευτικό του σχέδιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από ψηλά, δείχνει το πλήθος να κρατά ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Τώρα ή ποτέ». Το μήνυμα του Τραμπ προς τις δύο πλευρές είναι ξεκάθαρο: Ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί το σχέδιο για να σταματήσει ο πόλεμος.

Τραμπ: Το Ισραήλ συμφώνησε στην πρώτη φάση αποχώρησης από τη Γάζα – «Κοντά στο να τελειώσει η τρισχιλιετής καταστροφή»

Ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου ανακοίνωσε πως το Ισραήλ συμφώνησε να αποσύρει τα στρατεύματά του στην οριογραμμή που προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας και η οποία αποτυπώνεται με κίτρινο χρώμα στον σχετικό χάρτη που περιλαμβάνει η ανάρτησή του.

Οπως επισήμανε, εφόσον η Χαμάς επιβεβαιώσει την οπισθοχώρηση του Ισραηλινού στρατού, τότε θα κινηθούν ταχύτατα οι διαδικασίες ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων ενώ θα επιταχυνθούν οι συζητήσεις για τη δεύτερη φάση απόσυρσης των IDF.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Μετά από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης, την οποία έχουμε δείξει και κοινοποιήσει στη Χαμάς. Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΩΣ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση απόσυρσης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Στο μεταξύ, έσα και έξω από το Ισραήλ, πληθαίνουν οι πιέσεις προς τον Νετανιάχουν να κινηθεί ταχύτατα προς την κατεύθυνση εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για την Γάζα κάτι που ο ισραηλινός πρωθυπουργός δείνει αρχικά να αποδέχεται στέλνοντας αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες με την Χαμάς.

Παρέμβαση του Ισαάκ Χέρτζογκ

Μάλιστα Ο ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ προέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να ενεργήσει «με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο» για να προχωρήσει το σχέδιο Τραμπ.

As we mark two years since the horrific Hamas atrocities of October 7, the people of Israel stand united in prayer, in purpose, and in hope: for peace, for security, and for the urgent and immediate return of all the hostages still held in Gaza. I wholeheartedly thank @POTUS… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 4, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου, ότι ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν διευκρίνισε το πότε θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους «εντός των επόμενων ημερών».

«Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (…) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε «τον αγαπητό του φίλο πρόεδρο Τραμπ» που υποστηρίζει το Ισραήλ στρατιωτικά.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τις IDF, «τις οικογένειες των θυμάτων που θυσίασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα», καθώς και «τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ, που έδειξαν μεγάλη αντοχή και στάθηκαν αταλάντευτοι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε, επίσης, ότι άντεξε στην «τεράστια πίεση» τόσο διεθνώς όσο και στο Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο και να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Χαμάς.