Μέσα και έξω από το Ισραήλ, πληθαίνουν οι πιέσεις προς τον Νετανιάχουν να κινηθεί ταχύτατα προς την κατεύθυνση εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ για την Γάζα κάτι που ο ισραηλινός πρωθυπουργός δείνει αρχικά να αποδέχεται στέλνοντας αντιπροσωπεία στο Κάιρο για συνομιλίες με την Χαμάς.

Παρέμβαση του προέδρου του Ισραήλ

Μάλιστα Ο ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ προέτρψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να ενεργήσει «με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο» για να προχωρήσει το σχέδιο Τραμπ.

As we mark two years since the horrific Hamas atrocities of October 7, the people of Israel stand united in prayer, in purpose, and in hope: for peace, for security, and for the urgent and immediate return of all the hostages still held in Gaza. I wholeheartedly thank @POTUS… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 4, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδι του Σαββάτου, ότι ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν διευκρίνισε το πότε θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους «εντός των επόμενων ημερών».

«Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (…) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε «τον αγαπητό του φίλο πρόεδρο Τραμπ» που υποστηρίζει το Ισραήλ στρατιωτικά.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τις IDF, «τις οικογένειες των θυμάτων που θυσίασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα», καθώς και «τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ, που έδειξαν μεγάλη αντοχή και στάθηκαν αταλάντευτοι».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε, επίσης, ότι άντεξε στην «τεράστια πίεση» τόσο διεθνώς όσο και στο Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο και να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Χαμάς.

Καθώς οι διαβουλεύσεις πάνω από τη ρημαγμένη Γάζα εξελίσσονται με πυρετώδεις ρυθμούς – και ήδη την Κυριακή ξεκινούν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων – ο Τραμπ μίλησε στο αμερικανικό μέσο Axios και αποκάλυψε μέρος της συνομιλίας που είχε με τον Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωσή του στο αμερικάνικο Axios, μίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή.

«Το σχέδιό μας έτυχε μεγάλης αποδοχής — όλες οι χώρες του κόσμου το υποστήριξαν», είπε στο αμερικάνικο μέσο, σύμφωνα με την ανάρτηση του δημοσιογράφου που συνομίλησε με τον Τραμπ.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το υποστηρίζει. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο — θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε», πρόσθεσε.

«Είπα: ‘Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη’. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό», σημείωσε. «Πρέπει να είναι εντάξει με αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να είσαι εντάξει», τόνισε.

.@POTUS: “I said, ‘Bibi, this is your chance for victory.’ He was fine with it. He’s got to be fine with it. He has no choice. With me, you got to be fine.” https://t.co/O2uAV8PtIU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 4, 2025

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα. «Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», συνέχισε.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «πολύ χρήσιμο» για την προσέλκυση της Χαμάς.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», τόνισε ο Τραμπ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ είπε στον Τούρκο ηγέτη: «Έκανα πολλά για σένα και τώρα θέλω να κάνεις αυτό».