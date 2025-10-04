Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, παρά την έκκληση για άμεση παύση των βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα, 57 νεκροί καταγράφηκαν από τα ξημερώματα στη Γάζα .

καταγράφηκαν από τα ξημερώματα στη . Από αυτούς, οι 40 σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας .

στην . Η υπηρεσία υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς .

. Η έκκληση για παύση των βομβαρδισμών διατυπώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ .

. Λόγω περιορισμών στα ΜΜΕ και δυσκολίας πρόσβασης, οι πληροφορίες δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πιο αναλυτικά

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα.

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, η οποία υπάγεται στην κυβέρνηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι «ο απολογισμός των νεκρών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 57 σήμερα, οι 40 εκ των οποίων στην Πόλη της Γάζας», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Μαχμούντ Μπασάλ.

Παρά την έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, τα πλήγματα συνεχίστηκαν στην περιοχή.

Ωστόσο, λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και της δυσκολίας πρόσβασης στον θύλακα, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.