Καθώς οι διαβουλεύσεις πάνω από τη ρημαγμένη Γάζα εξελίσσονται με πυρετώδεις ρυθμούς – και ήδη την Κυριακή ξεκινούν οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων – ο Τραμπ μίλησε στο αμερικανικό μέσο Axios και αποκάλυψε μέρος της συνομιλίας που είχε με τον Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δήλωσή του στο αμερικάνικο Axios, μίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή.

«Το σχέδιό μας έτυχε μεγάλης αποδοχής — όλες οι χώρες του κόσμου το υποστήριξαν», είπε στο αμερικάνικο μέσο, σύμφωνα με την ανάρτηση του δημοσιογράφου που συνομίλησε με τον Τραμπ.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το υποστηρίζει. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο — θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε», πρόσθεσε.

«Είπα: ‘Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη’. Δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό», σημείωσε. «Πρέπει να είναι εντάξει με αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να είσαι εντάξει», τόνισε.

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα. «Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», συνέχισε.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως «πολύ χρήσιμο» για την προσέλκυση της Χαμάς.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», τόνισε ο Τραμπ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ είπε στον Τούρκο ηγέτη: «Έκανα πολλά για σένα και τώρα θέλω να κάνεις αυτό».