Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Σάββατο την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι «δεν θα ανεχτεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.

«Ας το κάνουμε γρήγορα»

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα με το οποίο η Γάζα θα συνιστά ξανά απειλή για το Ισραήλ. Ας το κάνουμε, γρήγορα» ανέφερε σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ικανοποίηση για παύση βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του που το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς ώστε να δώσει μια ευκαιρία να υλοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία».

Χαμάς και Γάζα

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε στο CNN ότι η Αίγυπτος θα διοργανώσει μια διάσκεψη για τις παλαιστινιακές φατρίες με στόχο να αποφασιστεί το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα των Παλαιστινίων και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας». Δεν αναφέρθηκε πότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις, ενώ αναφέρθηκε ότι μια αντιπροσωπεία της Χαμάς θα φτάσει στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις απόψε.

Το σχέδιο Τραμπ και το μέλλον της Χαμάς

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προτείνει δύο επίπεδα ενδιάμεσης διακυβέρνησης για τη Γάζα: ένα υπερκείμενο διεθνές σώμα και «μία τεχνοκρατική, αποπολιτικοποιημένη παλαιστινιακή επιτροπή».

Η Χαμάς, στην απάντησή της την Παρασκευή, δεν αναφέρθηκε στη δημιουργία διεθνούς εποπτικού σώματος, αλλά τόνισε ότι τα θέματα που «σχετίζονται με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα εγγενή δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού» θα συζητηθούν στο μέλλον. Επιπλέον, η Χαμάς δήλωσε ότι «θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει με πλήρη ευθύνη» σε ένα «συνολικό εθνικό παλαιστινιακό πλαίσιο», παραβλέποντας την πρόταση Τραμπ ότι η Χαμάς και άλλες ένοπλες φατρίες στη Γάζα δεν θα έχουν ρόλο στη διοίκηση της περιοχής.

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και η αντίδραση Χαμάςστο σχέδιο Τραμπ

Προετοιμασίες του Ισραήλ : Το Ισραήλ ετοιμάζει ομάδα διαπραγματευτών για να οριστικοποιήσει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ και χάρτες για μερική απόσυρση των στρατευμάτων του από τη Γάζα .

: Το ετοιμάζει ομάδα διαπραγματευτών για να οριστικοποιήσει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός του και χάρτες για μερική απόσυρση των στρατευμάτων του από τη . Ζώνες υψηλού κινδύνου: Ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε τη βόρεια Γάζα ως « επικίνδυνη ζώνη μάχης », ενώ η Πολιτική Άμυνα προειδοποίησε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν περιοχές με παρουσία ισραηλινών δυνάμεων.

χαρακτήρισε τη ως « », ενώ η Πολιτική Άμυνα προειδοποίησε τους κατοίκους να μην πλησιάζουν περιοχές με παρουσία ισραηλινών δυνάμεων. Θύματα και επιθέσεις: Τις τελευταίες 12 ώρες, 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται παρά την πρόθεση και των δύο πλευρών να προχωρήσουν στην πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ .

. Στρατιωτική παρουσία: Ένας κάτοικος της Γάζας ανέφερε ότι προς το απόγευμα του Σαββάτου δεν υπάρχουν ενεργές επιθέσεις κοντά του, αλλά συνεχίζεται περιορισμένη ανταλλαγή πυρών σε περιοχές υπό ισραηλινή κατοχή.

ανέφερε ότι προς το απόγευμα του Σαββάτου δεν υπάρχουν ενεργές επιθέσεις κοντά του, αλλά συνεχίζεται περιορισμένη ανταλλαγή πυρών σε περιοχές υπό ισραηλινή κατοχή. Ομήροι: Το 72ωρο περιθώριο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει περιορίσει τις επιθετικές ενέργειες για να διευκολύνει την απελευθέρωση.

Η αντίδραση Τραμπ και η αντίθεση με το Ισραήλ

Μετά την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η οργάνωση φαίνεται έτοιμη για «διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», ζητώντας ταυτόχρονα από το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς για την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων. Η δήλωση του Τραμπ αναρτήθηκε στο Truth Social και προκάλεσε έκπληξη στο Ισραήλ, καθώς ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ήδη δεχθεί το σχέδιο αλλά δεν είχε δημοσιοποιηθεί ακόμα επίσημα.

Η Χαμάς δεν αποδέχτηκε πλήρως τα 20 σημεία του Τραμπ, όπως την απαίτηση αποπυροδότησης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, αλλά δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τους ομήρους. Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ επικέντρωσε την προσοχή στο θετικό στοιχείο της απελευθέρωσης ομήρων και φάνηκε να προχωρά σαν να ήταν η ειρήνη πλέον εφικτή, παρά τις ασαφείς λεπτομέρειες.

Διπλωματικές κινήσεις – Χαμάς – Ισραήλ – ΗΠΑ

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Steve Witkoff και Jared Kushner, αναμένεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο για διαπραγματεύσεις σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων και άλλες πτυχές του σχεδίου ειρήνης. Οι ισραηλινές και αμερικανικές αρχές εργάζονται για την τελική συμφωνία, με στόχο να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση και να διασφαλιστεί η πλήρης συνεργασία του Ισραήλ με το σχέδιο Τραμπ.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από έντονη διπλωματική κινητικότητα, καθώς οι αραβικές χώρες, όπως το Κατάρ, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία, παίζουν ενεργό ρόλο στη μεσολάβηση και την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή.