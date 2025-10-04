Η ανακοίνωση της Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής (03/10), με την οποία δήλωσε ότι αποδέχεται «ένα μεγάλο μέρος» του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, κρύβει έντονες εσωτερικές αντιθέσεις. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η πολιτική πτέρυγα της οργάνωσης, με έδρα το Κατάρ, τάσσεται υπέρ της συμφωνίας, ενώ οι στρατιωτικοί διοικητές στη Γάζα αρνούνται οποιαδήποτε παράδοση χωρίς εγγυήσεις.

Επίσημα, η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τη Γάζα και να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς. Ωστόσο, οι ασάφειες γύρω από τον αφοπλισμό και τους όρους απελευθέρωσης προκαλούν σκεπτικισμό στους Άραβες διαμεσολαβητές. Η Ουάσιγκτον, πάντως, θεωρεί τη δήλωση σημαντικό βήμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλεί το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς ώστε να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Η διαφωνία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς είναι εμφανής. Ο διαπραγματευτής Χαλίλ Αλ-Χάγια και άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν τη συμφωνία, αλλά η επιρροή τους στα πεδία μάχης παραμένει περιορισμένη. Ο νέος στρατιωτικός ηγέτης Εζεντίν Αλ-Χαντάντ δηλώνει έτοιμος να παραδώσει βαριά όπλα σε ΟΗΕ και Αίγυπτο, θέλοντας όμως να κρατήσει τα «αμυντικά» ελαφρά όπλα, όπως τυφέκια εφόδου.

Στο πεδίο, πολλοί διοικητές φοβούνται ότι μια συμφωνία θα προκαλέσει εξέγερση μεταξύ νεαρών μαχητών, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει συγγενείς ή σπίτια στον πόλεμο και αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα. Οι μαχητές αυτοί διεξάγουν αποκεντρωμένο αντάρτικο, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, RPG και ελεύθερους σκοπευτές.

Οι όροι του σχεδίου Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ απαιτεί πλήρη αφοπλισμό και απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες από την υπογραφή. Κάποιοι στη Χαμάς το θεωρούν μη ρεαλιστικό και καταγγέλλουν «εξαναγκασμένη εκεχειρία» αντί για αληθινή ειρήνη. Ορισμένοι μαχητές απειλούν ακόμη να ενταχθούν σε άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως η Ισλαμική Τζιχάντ, αν οι ηγέτες τους υπογράψουν.

Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Ουάσινγκτον

Από την πλευρά του, το Ισραήλ παραμένει επιφυλακτικό. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την απελευθέρωση των ομήρων «με βάση τους όρους του Ισραήλ και του προέδρου Τραμπ», χωρίς να δεσμεύεται για παύση των επιχειρήσεων. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει μεγάλο μέρος της Γάζας, αλλά αντιμετωπίζει ακόμα χιλιάδες αποφασισμένους μαχητές.

Οι διαμεσολαβητές προειδοποιούν ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει την τελευταία της ευκαιρία να σώσει τη Γάζα. Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία τονίζουν ότι χωρίς συμφωνία θα χάσει κάθε διπλωματική στήριξη, ενώ η οργάνωση ίσως για πρώτη φορά συνειδητοποιεί τον κίνδυνο μιας ολικής ήττας.