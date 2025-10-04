Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη δήλωση της Χαμάς ως «σημαντικό βήμα μπροστά», τονίζοντας ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις προσπάθειες για την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης και τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.