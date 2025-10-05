Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εκπροσώπου της προεδρίας, Αμπιγκέιλ Τζάκσον. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω παρατεταμένης έντασης στη μεγαλούπολη, όπου συνεχίζονται διαδηλώσεις κατά της αυξημένης παρουσίας και των επιχειρήσεων της ICE, της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε 300 Εθνοφρουρούς να προστατεύουν ομοσπονδιακούς αξιωματικούς και ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία» στο Σικάγο, ανέφερε η Τζάκσον. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αιρετούς και τοπικούς αξιωματούχους της πόλης, η οποία ελέγχεται από Δημοκρατικούς.

Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μετά την έναρξη της ομοσπονδιακής επιχείρησης της ICE εναντίον παράτυπων μεταναστών, τον περασμένο μήνα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών και συγκρούσεων με τις αρχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες η ένταση έχει ενταθεί, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιταχύνει τις απελάσεις μεταναστών, συλλαμβάνοντας ακόμη και άτομα χωρίς ποινικό μητρώο. Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την τακτική αυτή ως δυσανάλογη και επικίνδυνη.

Συγκρούσεις και τραυματισμοί

Το Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αξιωματικοί της αμερικανικής συνοριοφυλακής πυροβόλησαν γυναίκα που έφερε όπλο στο Σικάγο, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και πρακτόρων της ICE στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης. Η γυναίκα, υπήκοος των ΗΠΑ, μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πράκτορες της ICE έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και σφαιρών καουτσούκ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Την Παρασκευή είχαν προηγηθεί συγκρούσεις έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόαντβιου, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται μαζικά για την παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων στην περιοχή.

Το Μπρόαντβιου, κοινότητα περίπου 15 χιλιομέτρων από το κέντρο του Σικάγο, κατοικείται κυρίως από μαύρους και έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων κατά της ICE και της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό.