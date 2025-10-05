Με ευρεία νίκη στις κάλπες, ο Αντρέι Μπάμπις –ο μεγιστάνας της πολιτικής και επιχειρηματικός κόσμος που έχει κερδίσει το προσωνύμιο «Τραμπ της Τσεχίας»– επιστρέφει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας του. Το κόμμα του, Κίνηση των Δυσαρεστημένων Πολιτών (ANO), συγκέντρωσε περίπου το 35,08% των ψήφων και εξασφαλίζει 85 από τις 200 έδρες της τσεχικής Βουλής, αφήνοντας αρκετά πίσω την κυβερνητική συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πέτρ Φιάλα, που περιορίστηκε στο 22,95% και 50 έδρες.

Η τρίτη θέση ανήκει στο κόμμα των Δημάρχων (STAN), εταίρων της απερχόμενης κυβέρνησης, με 11% και 20 έδρες. Ακολουθεί το ακροδεξιό, ξενοφοβικό και φιλορωσικό SPD του Τόμιο Οκαμούρα, με 7,88%, και οι Φιλελεύθεροι Πειρατές με 9%, αν και αμφότεροι θα έχουν 16 έδρες. Έκπληξη αποτελεί η είσοδος των «Μοτοσικλετιστών» (Motoriste) με 7% και 13 έδρες, χωρίς όμως να επαρκούν για να δώσουν στον Μπάμπις την απόλυτη πλειοψηφία των 101 βουλευτών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του ANO με το SPD, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει στροφή της Τσεχίας σε πιο ευρωσκεπτικιστική κατεύθυνση και σε θέση λιγότερο υποστηρικτική προς την Ουκρανία. Η προεκλογική εκστρατεία του 71χρονου επιχειρηματία είχε έντονα λαϊκιστικά στοιχεία, με κύρια εξαγγελία την περικοπή της οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και την εστίαση στα προβλήματα των Τσέχων, οι οποίοι έχουν βιώσει αυξήσεις τιμών και σκληρές περικοπές τα τελευταία χρόνια.

Ο Μπάμπις, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας με περιουσία δισεκατομμυρίων, διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2021. Η θητεία του στιγματίστηκε από υποθέσεις απάτης και καταγγελίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τον αγροβιομηχανικό όμιλό του «Agrofert», υποθέσεις που ακόμη δεν έχουν πλήρως κλείσει. Παρά τις σκιές, ο πολιτικός ηγεμόνας επανήλθε με εκλογικό μήνυμα «πρώτα οι Τσέχοι» και ισχυρή παρουσία τόσο σε περιφερειακές όσο και ευρωεκλογές, όπου το ANO κυριάρχησε το 2024.

Η επιστροφή του προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, που βλέπουν την πιθανότητα δημιουργίας ενός τρίτου άξονα ηγετών στην Κεντρική Ευρώπη με αντιευρωπαϊκή ρητορική, δίπλα στον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας και τον Ρόμπερτ Φίτσο της Σλοβακίας. Το ANO αποτελεί μέλος του ευρωκοινοβουλευτικού μπλοκ «Πατριώτες για την Ευρώπη» υπό την ηγεσία του Όρμπαν, κάτι που προμηνύει πολιτικές συγκρούσεις με τον πυρήνα της Ε.Ε. σε θέματα δημοκρατίας, κυρώσεων και εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα και το Κίεβο.

Η επόμενη μέρα στην Πράγα αναμένεται έντονη, με τον Μπάμπις να καλείται να υλοποιήσει την υπόσχεσή του για «επιστροφή της πολιτικής στους απλούς ανθρώπους», διαμορφώνοντας παράλληλα έναν νέο –και πιθανότατα πιο ανήσυχο– χάρτη ισορροπιών για την Ευρώπη.