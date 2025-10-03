Άγριο επεισόδιο με κουκουλοφόρους σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 10/3 στο Περιστέρι, όταν μια ομάδα αποτελούμενη από περίπου 30 άτομα έκανε έφοδο σε προαύλιο σχολείου με ξύλα και ρόπαλα.

Από το σοβαρό επεισόδιο έχουν τραυματιστεί τρεις καθηγητές. Η ομάδα αποτελούνταν κυρίως από εξωσχολικούς, όπως μεταδίδει το Star.

Οι κουκουλοφόροι πήδηξαν στον προαύλιο χώρο και ξεκίνησαν να κατευθύνονται προς τις αίθουσες διδασκαλίας. Στους διαδρόμους του σχολείου τρεις καθηγητές προσπάθησαν να τους σταματήσουν, ενώ μια καθηγήτρια που επιχείρησε να προστατέψει τους μαθητές της, τραυματίστηκε πάνω στην προσπάθεια της. Στη συνέχεια οι γείτονες αντιλήφθηκαν την ένταση και κάλεσαν την αστυνομία.

Οι δράστες όταν αντιλήφθηκαν ότι έρχεται η αστυνομία έφυγαν άρον – άρον, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν έναν ανήλικο από το Μπαγκλαντές, τον οποίο αναγνώρισαν και οι καθηγητές του σχολείου ως έναν από τους κουκουλοφόρους.