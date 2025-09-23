Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου 5 ανήλικοι μαθητές που επιτέθηκαν με γροθιές σε 14χρονο μαθητή έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Οι ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες της 17/9 , κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες αδυνάμων προσώπων και εξύβριση.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 17/9 έξω από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι 5 κατηγορούμενοι, προσέγγισαν τον 14χρονο και του επιτέθηκαν με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 5 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Σημειώνεται, ότι ένας εκ των κατηγορουμένων προέβη σε αλλαγή της εξωτερικής του εμφάνισης, ξυρίζοντας τα μαλλιά του, προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.