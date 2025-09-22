Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν, έπειτα από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών, οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Πάτρα, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 15χρονου.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις, για τις οποίες κατηγορούνται.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, επιβλήθηκαν στον 16χρονο οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, η απαγόρευση της εξόδου από την χώρα και η επίβλεψη από επιμελητή ανηλίκων, ενώ στον 15χρονο και τον 14χρονο επιβλήθηκε ο όρος της επίβλεψης από επιμελητή ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν στον 15χρονο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης σε περιοχή της Πάτρας, και τον γρονθοκόπησαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

«Του έλιωσαν το κεφάλι»

Οι τρεις ανήλικοι την περασμένη Πέμπτη έστησαν ενέδρα σε έναν συνομήλικό τους. Χωρίς έλεος τον χτύπησαν και τον έστειλαν στο χειρουργείο.

«(Έχει χτυπήματα) στο πόδι, έχει σπάσει τη μύτη και το σαγόνι και από τις δύο μεριές και του έχουν βάλει βίδες», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου.

Ο πατέρας του θύματος ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει τον εφιάλτη που έζησε ο γιος του. Οι τρεις δράστες είχαν στήσει καρτέρι σε κεντρική πλατεία της Πάτρας στον ανυποψίαστο μαθητή. Μόλις τον αντίκρισαν, του επιτέθηκαν αδιαφορώντας ότι για το γεγονός ότι βρίσκονταν σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

«Εκεί είναι σαν πλατεΐτσα όπως είναι το μαγαζί, στα πενήντα μέτρα με εκατό έχει μία πλατεία, εκεί τον χτύπησαν. Το πήραν κάτω στο μαγαζί, του καθάρισαν τη μύτη που είχε αίματα και ήρθε το ΕΚΑΒ και το πήγαν στο Καραμανδάνειο».

Ένας εκ των δραστών είναι συμμαθητής του 15χρονου, ενώ τους άλλους δύο φαίνεται πως το άτυχο παιδί τούς έβλεπε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη μητέρα τους ενός κατηγορούμενου που μιλάει στο Live News.

«Ο γιος μου και οι άλλοι δύο συναντήθηκαν για να πάνε σε κάτι γενέθλια. Το δικό μου το παιδί είχε πάρει άδεια από τον πατέρα του για να πάει. Ενώ βρισκόντουσαν στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Μαυροκορδάτου ο ένας κινήθηκε προς το θύμα που συνάντησαν τυχαία στον δρόμο. Τον ρώτησε ‘γιατί βρίζεις τη μάνα μου’ και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το δικό μου το παιδί έπαθε σοκ και το άλλο αγόρι έτρεξε να βοηθήσει. Το παιδί μου βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή».

«Βγήκαν έξω οι γιατροί και είπαν στους γονείς ‘αυτό δεν είναι απλά χτύπημα, πρέπει να του είχαν λιώσει το κεφάλι κυριολεκτικά’. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ντροπαλό. Αυτά ήταν στο Γυμνάσιο, στο οποίο γράφτηκε το παιδί. Ήταν σε εισαγωγικά συμμαθητές του», δήλωσε η θεία του 15χρονου.

Είχε πέσει ξανά θύμα bullying

«Έχει ξαναδεχθεί (επίθεση) πριν δύο χρόνια. Τον κορόιδευαν. Είμαστε σοκαρισμένοι και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα», λέει ο πατέρας του ανηλίκου.

«Μα είναι δυνατόν, δηλαδή τρία – τέσσερα άτομα να τα βάζουν με έναν; Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε τρελαθεί. Στέλνεις το παιδί σχολείο και δεν ξέρεις αν θα σου έρθει και πώς θα σου έρθει την επόμενη ώρα», σχολίασε η θεία του 15χρονου θύματος επίθεσης.

Οι τρεις ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Άγριο ξύλο στον Ασπρόπυργο

Την ίδια ώρα, το Live News φέρνει στο φως ένα νέο περιστατικό άγριο ξυλοδαρμού νεαρού στον Ασπρόπυργο, για τα μάτια μίας κοπέλας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Live News, το ανήλικο αγόρι είναι πεσμένο στο έδαφος. Σηκώνεται και τρέχει για να ξεφύγει. Νωρίτερα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο πατέρας του στο MEGA, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

«Την προηγούμενη μέρα, με άλλους δύο συμμαθητές του έκανε ένα σχόλιο για μία συμμαθήτριά τους για το πόσο όμορφη ήταν. Το αγόρι της κοπέλας την επόμενη μέρα είχε ήδη μαζέψει καμιά δεκαριά άτομα», είπε ο πατέρας του θύματος.

«Ο μεγάλος μου πήγε να βοηθήσει μην χτυπήσουν τον μικρό, τους λέει ‘παιδιά έληξε το θέμα’ και αυτοί άρχισαν να τον χτυπούν. (…) Πάει ο μικρός, του πετάει ένα αναψυκτικό που είχε του ενός, εκείνη την ώρα φοβήθηκαν».

Το παιδί φέρει τραύματα στο γόνατο, τον αγκώνα και το μάτι, ενώ για την υπόθεση οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πέντε ανήλικοι.