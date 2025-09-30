Ένα νέο επεισόδιο βίας μεταξύ μαθητών σημειώθηκε στην Κω, φέρνοντας ξανά το ζήτημα της βίας ανηλίκων στην επικαιρότητα.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας, έξω από σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πάρκινγκ του συγκροτήματος, μετά το τέλος των εκδηλώσεων για την Ημέρα Αθλητισμού, δύο μαθήτριες συνεπλάκησαν ενώ περίμεναν το λεωφορείο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κοπέλες είχαν προσωπικές διαφορές. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε συμμαθητές τους, κάποιοι εκ των οποίων γελούσαν και κατέγραφαν το σκηνικό σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε στα social media.

Η ένταση έληξε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση δύο καθηγητριών, που κατάφεραν να χωρίσουν τις μαθήτριες και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία κορίτσια. Η μία μαθήτρια υπέστη αδιαθεσία λόγω του σοκ, ενώ οι άλλες δύο είχαν εκδορές και αίματα στα γόνατα. Στα παιδιά παρασχέθηκαν άμεσα Πρώτες Βοήθειες και ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου.