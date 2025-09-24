Ένας 14χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς φέρεται να φωτογράφισε ημίγυμνο έναν 9χρονο μαθητή σε τουαλέτα σχολείου στο Γαλάτσι.

Ο ανήλικος εξωσχολικός μπήκε στο χώρο του σχολείου επί της λεωφόρου Γαλατσίου και πήγε στην τουαλέτα, όπου βρήκε έναν 9χρονο την ώρα που έκανε την ανάγκη του και τον φωτογράφισε ημίγυμνο. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε το κινητό του.

Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα ανηλίκων.