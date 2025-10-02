Το πλοίο Marinette του Global Sumud Flotilla πλησιάζει στα νερά της Γάζας. Όπως ενημέρωσε ο Τούρκος ακτιβιστής Σινάν Ακιλότου: «Τώρα έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Με τη θέληση του Θεού, κατευθυνόμαστε προς ένα από τα δύο ευγενή αποτελέσματα».

Παράλληλα η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι οι επιβάτες του Global Sumud Flotilla του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.