Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας για να εκφράσει συμπαράσταση στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που βρίσκονται υπό κράτηση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Διαδηλωτές κάθε ηλικίας απαιτούν την κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των κρατουμένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του March to Gaza Greece, σήμερα στις 6:23 π.μ. ώρα Ελλάδας, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο βρισκόταν 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας. Αργότερα η ελληνική αποστολή έχασε εικόνα, ήχο και επικοινωνία με τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi».

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 39 πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla έχουν αναχαιτιστεί και, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, πρόκειται να απελαθούν.