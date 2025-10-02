Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας για να εκφράσει συμπαράσταση στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που βρίσκονται υπό κράτηση από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Διαδηλωτές κάθε ηλικίας απαιτούν την κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των κρατουμένων.

Συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας και πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα από πολίτες και συλλογικότητες που διαμαρτύρονται για την επίθεση του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα, Global Sumud Flotilla

Σύμφωνα με ανακοίνωση του March to Gaza Greece, σήμερα στις 6:23 π.μ. ώρα Ελλάδας, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο βρισκόταν 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας. Αργότερα η ελληνική αποστολή έχασε εικόνα, ήχο και επικοινωνία με τα πλοία «Παύλος Φύσσας», «Βαγγέλης Πισσίας» και «Ahed Tamimi».

 

 

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 39 πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla έχουν αναχαιτιστεί και, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, πρόκειται να απελαθούν.

