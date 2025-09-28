Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιείται στο Σύνταγμα.

Εκατοντάδες άτομα βρίσκονται από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος, ενώ το κάλεσμα ήταν στις 18:30 για σήμερα Κυριακή. Ο πατέρας του Ντένις συνεχίζει την απεργία πείνας για 14η ημέρα. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι αναφέρει, ότι «η απεργία πείνας είναι υπόθεση όλων μας», ζητά «οξυγόνο και δικαιοσύνη στους αγώνας μας», καθώς και «να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά του». Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της Ελλαδας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα: