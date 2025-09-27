Πλήθος κόσμου συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι, του πατέρα που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο οποίος συνεχίζει για 13η ημέρα την απεργία πείνας.

Αίτημα του κου Ρούτσι είναι να του δοθεί η άδεια εκταφής της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθούν τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις DNA, διότι δεν έχει λάβει σαφές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του γιου του, ενώ αμφισβητεί και την ταυτότητα της σορού που έλαβε.

Χθες, Παρασκευή (26/09), η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ενέκρινε το αίτημα εκταφής της σορού, μόνο για την ταυτοποίηση.

Με το αίτημα του κου Ρούτσι να μη γίνεται πλήρως αποδεκτό, καθώς δεν εγκρίθηκε ο τοξικολογικός έλεγχος, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Κατέρρευσε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε χθες βράδυ ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, ο οποίος βρίσκεται για έβδομη μέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, κάνοντας και εκείνος απεργία πείνας, σε ένδειξη συμπαράστασης.

Είχαμε ένα λιποθυμικό επεισόδιο έξω από την Βουλή. Μετά από 10 μέρες που κάνει απεργία πείνας, λποθύμησε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος που συντροφεύει τον Πάνο Ρούτσι στον αγώνα του. Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. pic.twitter.com/IR7PzgLxy0 — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) September 26, 2025

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μπροστά από τη Βουλή, και παρέλαβε τον κ. Οικονομόπουλο, σε ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για συγγενή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά για έναν άνθρωπο, που θέλησε έμπρακτα να δείξει συμπαράσταση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.