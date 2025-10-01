Η Ζαλγκίρις έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στη φετινή Euroleague, επικρατώντας της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 89-84 σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση και συναρπαστικές φάσεις. Ο Μόουζες Ράιτ ξεχώρισε με 21 πόντους, 8/8 σουτ και 6 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 14 πόντους και 6 ασίστ, αλλά και του Μάοντο Λο με 11 πόντους. Από πλευράς Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς σημείωσε 24 πόντους, ο Ντάνιελ Τάις 17 και ο Νίκολα Μίροτιτς 16.

Η Μονακό ξεκίνησε δυνατά με τον Ντιαλό, αλλά η Ζαλγκίρις βρήκε λύσεις μέσω των Σλέβα και Φρανσίσκο, παίρνοντας τα ηνία νωρίς (20-27 στο πρώτο δεκάλεπτο). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Κάουνας ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, με τον Ράιτ και τον Φρανσίσκο να δίνουν σημαντικές λύσεις και το ημίχρονο να τελειώνει 35-45.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μονακό προσπάθησε να επιστρέψει, με τον Μίροτιτς να μειώνει τη διαφορά, αλλά η Ζαλγκίρις διατήρησε τον έλεγχο χάρη σε Ράιτ και Ουίλιαμς-Γκος, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 60-67. Στην τέταρτη περίοδο, οι Λιθουανοί έφτασαν μέχρι και +15, με τη Μονακό να μειώνει στο φινάλε, αλλά χωρίς να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 35-45, 60-67, 84-89