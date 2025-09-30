Με τρεις παρεμβάσεις επεκτείνεται και για το 2026 η τριετής φορολογική απαλλαγή που ισχύει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι μετατρέπουν τα κλειστά ή τα βραχυχρόνια μισθωμένα ακίνητά τους σε μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, που θεσπίστηκε για να αυξηθεί η προσφορά στέγης, ενισχύεται με νέα κίνητρα ώστε να «ανοίξουν» περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά.

«Μέχρι σήμερα η απαλλαγή φόρου αφορούσε μόνο ακίνητα έως 120 τ.μ., τα οποία δίνονταν στη μακροχρόνια μίσθωση και όχι σε πλατφόρμες τύπου Airbnb», τονίζει στα ΝΕΑ ο φοροτεχνικός – οικονομολόγος κ. Μιχάλης Αντωνόπουλος. «Πλέον, το μέτρο επεκτείνεται και σε μεγαλύτερες κατοικίες, αρκεί να μισθωθούν σε οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά. Για κάθε επιπλέον τέκνο, το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ.».

Όπως εξηγεί, δίνεται και μια «δεύτερη ευκαιρία» στους ιδιοκτήτες: «Αν ο μισθωτής αποχωρήσει πριν συμπληρωθεί η τριετία, ο ιδιοκτήτης δεν χάνει το δικαίωμα της απαλλαγής. Το μέτρο συνεχίζει να ισχύει και για τον επόμενο ενοικιαστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί εντός τριμήνου, μέχρι να συμπληρωθούν συνολικά οι 36 μήνες».

Οι τρεις βασικές αλλαγές

Αύξηση ορίου τετραγωνικών: Το ανώτατο όριο των 120 τ.μ. ανεβαίνει κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν του δεύτερου. Έτσι, ιδιοκτήτης διαμερίσματος 140 τ.μ. που θα το μισθώσει σε τρίτεκνη οικογένεια θα έχει πλήρη φοροαπαλλαγή. Αντίστοιχα, για οικογένεια με τέσσερα παιδιά το όριο φτάνει τα 160 τ.μ.

Δεύτερη ευκαιρία: Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη λήξη της τριετίας, ο ιδιοκτήτης έχει προθεσμία τριών μηνών για να βρει νέο ενοικιαστή, χωρίς να χάνει το δικαίωμα στη φοροαπαλλαγή.

Εξάμηνα μισθωτήρια για ειδικές κατηγορίες: Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και ένστολοι θα μπορούν να νοικιάζουν ακίνητα ακόμη και με εξαμηνιαίο συμβόλαιο, χωρίς να χάνεται η τριετής απαλλαγή για τον ιδιοκτήτη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξήγησε ότι οι αλλαγές στοχεύουν στο να ανοίξουν περισσότερα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά. Όπως ανέφερε, η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται πλέον σε κατοικίες έως 120 τ.μ., αλλά θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς μίσθωσης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, ενώ δίνεται και περιθώριο τριών μηνών για την αντικατάσταση μισθωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΑΑΔΕ, μέσω του ιστότοπου www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.