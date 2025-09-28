Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, καθώς απεργιακές κινητοποιήσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία αναμένεται να προκαλέσουν μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Τα συνδικάτα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των πληρωμάτων και του προσωπικού εδάφους διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις μισθών και βελτιώσεις στα ωράρια.

Στην Ελλάδα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου, αντιδρώντας σε νέο εργασιακό νόμο που αυξάνει το ημερήσιο όριο εργασίας στις 13 ώρες. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συμμετάσχουν, οδηγώντας σε αναστολή πτήσεων στα μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ αυτών το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η Aegean Airlines και η Olympic Air έχουν ήδη ανακοινώσει αλλαγές εισιτηρίων χωρίς χρέωση και δυνατότητα voucher.

Στην Ιταλία, πληρώματα, προσωπικό εδάφους και εργαζόμενοι σε αεροδρόμια θα απεργήσουν στις 2 και 3 Οκτωβρίου, ζητώντας αυξήσεις και καλύτερα συμβόλαια. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται στα αεροδρόμια Μιλάνο Μαλπένσα, Μπολόνια και Πίζα, ενώ οι χαμηλού κόστους αερομεταφορείς Volotea και Wizz Air Malta έχουν ήδη ειδοποιήσει επιβάτες για πιθανές ακυρώσεις.

Στη Γαλλία, η ένωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας SNCTA έχει εξαγγείλει τετραήμερη απεργία από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις, βελτίωση των συνθηκών και εκσυγχρονισμό των συστημάτων. Τα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκωλ, Νίκαιας και Λυών θα επηρεαστούν σημαντικά. Η Air France δίνει τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγών εισιτηρίων, ενώ η Ryanair προειδοποιεί για έως και 700 ακυρώσεις που θα επηρεάσουν 125.000 επιβάτες.

Στην Ολλανδία, το προσωπικό εδάφους της KLM στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ θα απεργήσει στις 1 Οκτωβρίου από τις 06:00 έως τις 14:00, διεκδικώντας αυξήσεις και πρόωρη συνταξιοδότηση για βαριά καθήκοντα. Η KLM έχει ήδη ακυρώσει πτήσεις και αναμένονται καθυστερήσεις και για συνεργαζόμενες εταιρείες όπως η Delta Airlines.

Οδηγός για ταξιδιώτες

Έλεγχος πτήσεων: Επισκεφθείτε τακτικά τις ιστοσελίδες των αεροπορικών για ενημερώσεις.

Ευελιξία: Χρησιμοποιήστε τις δωρεάν αλλαγές εισιτηρίων που προσφέρουν εταιρείες όπως η Aegean, η Air France και η KLM.

Εναλλακτικές λύσεις: Σκεφτείτε τρένα ή λεωφορεία για κοντινές αποστάσεις.

Έγκαιρη επικοινωνία: Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας σε περίπτωση ακύρωσης για επιστροφή χρημάτων ή επανακράτηση.

Συνεχής ενημέρωση: Παρακολουθήστε ειδήσεις και ανακοινώσεις για πιθανές παρατάσεις κινητοποιήσεων.

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου προμηνύεται δύσκολο για την ευρωπαϊκή αεροπορία. Για τους επιβάτες, η σωστή προετοιμασία και η έγκαιρη ενημέρωση θα είναι καθοριστικής σημασίας για να περιοριστεί η ταλαιπωρία σε μια από τις πιο χαοτικές περιόδους των τελευταίων ετών.