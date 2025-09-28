Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς θα μείνουν για αρκετές ώρες η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, καθώς οι εργαζόμενοι σε ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ θα συμμετάσχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Όπως μετέδωσε το MEGA, η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ αποφάσισε στάσεις εργασίας, με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να κυκλοφορούν μόνο μεταξύ 9:00 και 21:00. Εξαιρούνται οι γραμμές που έχουν παραχωρηθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, οι οποίες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών θα συμμετάσχει στην απεργία, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τα δρομολόγια των τρένων και του Προαστιακού, με σχετική ανακοίνωση από τη Hellenic Train.

Τέλος, και ο ΣΑΤΑ, το συνδικαλιστικό όργανο των ιδιοκτητών ταξί, δήλωσε συμμετοχή στην κινητοποίηση, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας για τον κλάδο.

Συγκεκριμένα:

Τρόλεϊ – Λεωφορεία θα λειτουργούν 9 π.μ. με 9 μμ.

Η γραμμή 2 και 3 που αφορά σε ΗΣΑΠ και τραμ από τις 9 έως και τις 5

Και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συμμετάσχουν στην απεργία την Τετάρτη.