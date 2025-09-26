Η 22χρονη Roksana Lecka από το Hounslow, δυτικό Λονδίνο, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχη για κακοποίηση 21 μωρών, περιλαμβανομένων τσιμπημάτων, σπρωξιμάτων και κλωτσιών σε ένα αγοράκι στο πρόσωπο.

Η Lecka παραδέχτηκε επτά κατηγορίες κακοποίησης ατόμου κάτω των 16 ετών και καταδικάστηκε για άλλες 14 κατηγορίες από ενόρκους στο Kingston Crown Court τον Ιούνιο. Οι γονείς των παιδιών περιέγραψαν την καταστροφή που προκάλεσαν τα «αηδιαστικά» εγκλήματά της, χαρακτηρίζοντάς την ως «τον χειρότερο τύπο ανθρώπου».

Κατά τη διάρκεια της φρικτής κακοποίησης σε δύο παιδικούς σταθμούς στο Λονδίνο, η Lecka τσίμπησε, έγραψε και σπρώχνοντας τα παιδιά, προκαλώντας τους φόβο και δάκρυα. Σε μία περίπτωση κλώτσησε επανειλημμένα ένα μικρό αγόρι στο πρόσωπο και πάτησε τον ώμο του.

Μία μητέρα ανέφερε ότι η Lecka εκμεταλλεύτηκε «αθώα και ευάλωτα» παιδιά, που δεν μπορούσαν να μιλήσουν ή να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Άλλη μητέρα τόνισε ότι τα βίντεο από τις κάμερες έδειχναν τα μωρά να επιστρέφουν στην Lecka μετά την κακοποίησή τους, υπογραμμίζοντας το σοκ που προκαλεί η κρυφή της δράση στην κοινωνία.

Ένας πατέρας δήλωσε στο δικαστήριο ότι αν η Lecka δεν είχε συλληφθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο στα παιδιά.

Τα εγκλήματά της αποκαλύφθηκαν τον Ιούνιο του 2023, όταν εστάλη στο σπίτι της μετά από αναφορές για τσιμπήματα παιδιών στον Montessori Riverside Nursery στο Twickenham, νοτιοδυτικό Λονδίνο. Οι αστυνομικοί εξέτασαν βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση βρεφών ηλικίας 18 μηνών έως 2 ετών, με τσιμπήματα σε χέρια, πόδια και στομάχι, συχνά δεκάδες φορές την ημέρα. Επιπλέον, εμφανίστηκε να σπρώχνει μωρά πάνω από κούνιες και να καλύπτει το στόμα ενός παιδιού όταν άρχισε να κλαίει.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ενόρκοι και οι γονείς που παρακολουθούσαν ξέσπασαν σε κλάματα βλέποντας τα βίντεο με την κακοποίηση. Η Lecka παραδέχτηκε ότι κάπνιζε κάνναβη πριν τις βάρδιες και ότι χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό τσιγάρο κοντά σε βρέφος. Οι κατηγορίες αφορούσαν δύο παιδικούς σταθμούς μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουνίου 2024 – κυρίως τον Riverside Nursery, ο οποίος έκλεισε, και έναν στην περιοχή Hounslow, τον Little Munchkins. Η Lecka αναστάλθηκε στις 28 Ιουνίου 2024 μετά από αναφορές γονέων για ασυνήθιστες εκδορές και μώλωπες.

Κατά τη δίκη η Lecka αρνήθηκε αρχικά τις επιθέσεις, αλλά άλλαξε την υπερασπιστική της γραμμή λίγες μέρες πριν την εκδίκαση, αφού της έδειξαν τα ενισχυμένα βίντεο από τις κακοποιήσεις. Εξήγησε ότι δεν θυμόταν τις πράξεις της λόγω της χρήσης κάνναβης.

Η DI Sian Hutchings τόνισε: «Οι οικογένειες εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στη φροντίδα της, και τα βίντεο με τις επιθέσεις της σε αβοήθητα παιδιά ήταν σοκαριστικά. Θέλω να επαινέσω τη δύναμη των οικογενειών που παρακολούθησαν τη δίκη και είδαν όσα υπέφεραν τα παιδιά τους».

Η ανώτερη εισαγγελέας Gemma Burns σχολίασε: «Η Lecka επέδειξε εξαιρετική σκληρότητα στη μεταχείριση αυτών των μωρών. Κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται να αφήσει το παιδί του σε επαγγελματίες, αλλά το μέγεθος της κακοποίησής της είναι σοκαριστικό».

Πηγή: Guardian