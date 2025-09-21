Στην πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά την πρόσφατη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι από το Λονδίνο και τη συνάντησή του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, παρευρέθηκαν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στη φιλανθρωπική εκδήλωση υπέρ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στην παραθαλάσσια έπαυλη του ηθοποιού Κέβιν Κόστνερ στην Καλιφόρνια. Ο Χάρι συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ φέτος τον συνόδευσε και η Μέγκαν Μαρκλ.

Meghan Markle and Prince Harry Step Out at Santa Barbara Benefit — Their First Outing Since the Prince’s Royal Reunion https://t.co/dyfooe1Mto — People (@people) September 21, 2025

Η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε με μπλε αμάνικο φόρεμα και καφέ τακούνια, ενώ ο Χάρι επέλεξε ένα σκούρο κοστούμι με πουκάμισο και παντελόνι. Κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού κονσέρτου, η Μέγκαν ανέβηκε για λίγο στη σκηνή, προσφέροντας μια τρυφερή αγκαλιά στον σύζυγό της πριν αποσυρθεί διακριτικά στο πλάι για να παρακολουθήσει την απονομή βραβείου από τον Χάρι στον αρχηγό της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

The Duke and Duchess of Sussex were out and about this weekend and royal fans had a thing to say. #DailyExpress https://t.co/4xKhugESHt pic.twitter.com/0HaQ3Hb6DT — Daily Express (@Daily_Express) September 21, 2025

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, ο πρίγκιπας Χάρι είχε τιμήσει τον πιλότο της κομητείας, Λόρεν Κόρτνι, στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης. Ο Δούκας του Σάσεξ έχει υπηρετήσει ως πιλότος ελικοπτέρου κατά τη δεκαετή θητεία του στον βρετανικό στρατό, πραγματοποιώντας αποστολές εκπαίδευσης σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία, καθώς και επιχειρήσεις μάχης στο Αφγανιστάν.