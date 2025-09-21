Σε μια ιστορική στιγμή για τον παλαιστινιακό λαό, ο επικεφαλής της παλαιστινιακής αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Χουσάμ Ζόμλοτ, καταγράφηκε σε βίντεο να παρακολουθεί με δέος την τηλεοπτική ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος γνωστοποίησε την επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Η αντίδραση του Ζόμλοτ ήταν άμεση και συγκινητική: χαμόγελο, χειροκροτήματα και δάκρυα χαράς μαρτυρούν τη σημασία που έχει η στιγμή αυτή για τον ίδιο και για όλο τον παλαιστινιακό λαό. Το βίντεο δείχνει τον διπλωμάτη να παρακολουθεί με ένταση τον λόγο του Στάρμερ και να συμμετέχει ενεργά στη χαρά που ξέσπασε μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ανάλογες αναγνωρίσεις από τον Καναδά και την Αυστραλία και αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναζωογόνησης της διεθνούς στήριξης για μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή. Η Βρετανία αναγνωρίζει πλέον την Παλαιστινιακή Πολιτεία ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης στους Παλαιστίνιους.

Δείτε εδώ το βίντεο: