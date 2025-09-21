Η κυβέρνηση της Βρετανίας προχωρά σήμερα στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μην προχωρήσει στη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες από βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούλιο, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα προχωρούσε στην αναγνώριση της Παλαιστίνης με αφορμή την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, εκτός αν το Ισραήλ λάμβανε συγκεκριμένα μέτρα, όπως την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Ο Κιρ Στάρμερ υποστηρίζει ότι με το συγκεκριμένο βήμα η Βρετανία στοχεύει στην προώθηση μιας αληθινής ειρηνευτικής διαδικασίας. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι με την ενέργειά του αυτή επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και υιοθετεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Η αναγνώριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, με στόχο την εξουδετέρωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Διεθνείς αντιδράσεις και κινήσεις

Η πίεση προς τον βρετανό πρωθυπουργό αυξήθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Σημειώνεται ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, του οποίου η ίδρυση ανακηρύχθηκε από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.