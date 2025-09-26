Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τους προέδρους των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, επισημαίνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την επιστροφή των Γλυπτών.

Πιο αναλυτικά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους προέδρους των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Τασούλας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τις πρωτοβουλίες και τη συμβολή των επιτροπών στον κοινό στόχο της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα. Τόνισε ότι οι ενέργειες των Εθνικών Επιτροπών έχουν δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα στη διεθνή κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που θεωρείται κρίσιμο για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η επανένωση των Γλυπτών δεν είναι ζήτημα νίκης ή ήττας, καθώς αφορά ολόκληρη την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Ελλάδας να ενισχύσει την επιχειρηματολογία της με συγκεκριμένα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, αλλά και στη δημιουργία του σύγχρονου Μουσείου της Ακρόπολης.

Σημείωσε ότι το μουσείο έχει εδώ και 16 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένη λειτουργία και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρισμένα παγκοσμίως. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον κ. Τασούλα, δηλώνει τη διάθεση για δημιουργική συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, προτείνοντας περιοδικές εκθέσεις και δάνεια αρχαιοτήτων υψηλής αξίας, ώστε να μην υπάρξει κενό στις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες της τεχνολογίας, όπως η τρισδιάστατη ψηφιακή σάρωση, που μπορεί να προσφέρει ακριβή αντίγραφα, εξυπηρετώντας τον οικουμενικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Μουσείου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με επιμονή τον διάλογο και την πολιτιστική διπλωματία, χωρίς να αποκλείει τη νομική οδό, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης των Εθνικών Επιτροπών (IARPS) και πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Christiane Tytgat, ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης και πρόεδρος της Αυστραλιανής Επιτροπής Emanuel Comino, ο πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης και βουλευτής Andrew George, η αντιπρόεδρος της Σερβικής Επιτροπής Inès Kljakovic, ο Ingemar Lindahl από τη Σουηδία, η Cléopâtre Montandon από την Ελβετία και ο Περικλής Σταμπέκης από τις ΗΠΑ.

Η Διεθνής Ένωση των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (IARPS) συσπειρώνει 20 εθνικές επιτροπές από 18 χώρες και στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή των Γλυπτών.